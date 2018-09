Huele a 'merengue'

Ciudad de México— Las puertas del Real Madrid estarían abiertas para la llegada del mexicano Héctor Herrera.El deseo del entrenador vasco Julen Lopetegui de sumar a la plantilla merengue la experiencia de Herrera no ha desaparecido.De acuerdo con medios de Portugal, el estratega del Real Madrid y el tricolor se reunieron en el lujoso hotel Yeatman de la ciudad lusa, donde aparentemente negociaron el futuro del capitán del Porto.El medio tricolor terminó por cautivar a Lopetegui por su brillante actuación durante la Copa Mundial de Rusia 2018, principalmente en el duelo contra Alemania, pero sus caminos ya se habían cruzado entre 2014 y 2016, cuando el español dirigió a los Dragones.Herrera ya dejó claro que no piensa renovar contrato con el Porto y que desea dejar Portugal para partir a una Liga más grande, por lo que podría llegar “regalado” a la “Casa Blanca” a mediados del próximo año, cuando el convenio llegue a su fin.Durante el mercado de verano en Europa, Herrera fue asechado por el Inter para migrar al futbol italiano, sin embargo, el presidente del club portugués, Pinto da Costa, no quiso negociar los 40 millones de euros de la claúsula de rescisión del mexicano.Actualmente, el seleccionado nacional está valuado en 20 millones de euros, casi el doble de lo que el Porto le pagó al equipo mexicano Pachuca por los servicios del mediocampista.Será hasta enero que la pelea por el jugador de 28 años inicie con dos contrincantes: el Real Madrid y la Roma, que no quitará tan fácil el dedo del renglón y sin muchos millones por invertir.

