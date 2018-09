Guadalajara, Jalisco— José Saturnino Cardozo se mostró orgulloso del crecimiento que ha tenido Ángel Zaldívar como delantero certero del Guadalajara, con los cuatro goles que lleva en ocho fechas.Sin embargo, el técnico paraguayo no siente el mismo placer cuando evalúa el torneo que hasta ahora ha tenido Alan Pulido con el chiverío.“El trabajo que Zaldívar está haciendo ha sido fantástico, es un chico al que le gusta pulir muchas cosas que ha hecho mal y nosotros estamos para ayudarlos”, afirmó el pastor rojiblanco este miércoles.“Ángel ha hecho cuatro goles en 8 partidos, pero me parece que incluso podría llevar uno o dos goles más, pero eso no existe y seguiremos trabajando con ellos. Por lo menos desde que yo llegué siempre dije que un delantero de Chivas tiene que hacer 8 ó 9 goles (por torneo), entonces depende mucho de la concentración que puedan tener”.Sin embargo, con Pulido la tarea es distinta y el paraguayo consideró que dependerá únicamente de Alan el poder recuperar no sólo la cuota de gol, sino la titularidad con el equipo.“Lo de Pulido depende exclusivamente de él. Aquí nosotros le tenemos una confianza enorme a todos los jugadores que tenemos en el plantel. Esto es individual, insisto. Tenemos que gente que le puede ayudar con el tema del estrés, pero esto es individual”, agregó.“El jugador tiene que tener sacrificio, trabajar y ser profesional para poder llegar a los partidos; tiene que tener un compromiso con él mismo, con la institución y con la afición, no tanto con nosotros”.Cardozo dejó entrever que el promedio de 4 ó 5 tantos que anotan los delanteros de Chivas por torneo, es muy pobre para lo que debería mostrar el equipo al final de una temporada.“Siempre insistimos mucho en que los delanteros de Chivas tienen que pelear el título de goleo”, opinó el paraguayo.¿Crees que la convocatoria a la Selección ahora que no era titular, pudo ser perjudicial para Alan?“Eso depende del futbolista, de cómo lo toma él. Ser considerado en una selección es un orgullo para un deportista. También debe ser un revulsivo importante en lo anímico, porque si me están llamando a la Selección lo puedo tomar para bien o para mal, porque si creo todavía que estoy para Selección y no juego en mi equipo, entonces la próxima no creo que sea tomado en cuenta. Por eso debo pelear un puesto y demostrar que estoy en condiciones de pelear para ser titular en mi equipo primero”, respondió Cardozo.