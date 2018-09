Se 'Montan' en la final

Con el pase a la final del campeonato estatal regresó el jinete juarense Alonso Nevárez, luego de su participación en Chihuahua capital, el fin de semana anterior, con lo que se unió a Enrique Holguín y Saúl Esparza, quienes ya estaban calificados.De esta manera, la tripleta de montadores fronterizos tiene asegurado su ingreso a la siguiente competencia, que se llevará a cabo en octubre, también en la ciudad de Chihuahua.En la pasada justa que se realizó en la misma capital del estado, Alonso Nevárez se quedó con el campeonato de monta de toros, en el evento ‘Rodeo Zootecnia’, que está dentro del Circuito PRCA México.“Es uno de los rodeos más importantes del circuito, al que estamos apostándole y que es el de PRCA México, es un circuito de mucho nivel y que de alguna manera estamos buscando por ese lado a que los muchachos tengan un fogueo ya a nivel internacional si llegan a lograr el campeonato del circuito, es lo que nos interesa ese seguimiento hacia la excelencia”, comentó José Luis Mayrán, promotor y entrenador de rodeo. Mayrán destacó el trabajo de Alonso, quien conquistó el primer lugar en jineteo de toros en muy buena monta, y que enfrentó a los mejores del circuito a nivel estatal.“Ellos andan buscando el boleto al nacional, que va a ser a principios de noviembre en la ciudad de Chihuahua; andan ahorita preparándose sin dejar de montar, para estar listos para los compromisos que están por presentarse y con la misma intensión de ganar el nacional o irse a Florida a representar a México”, dijo el promotor.Alonso Nevárez Esparza destacó que su objetivo es ganar el estatal y la final del PRCA.“Llevamos cinco años (practicando), estuvimos un año en la juvenil y ya pase directo a lo que es profesional; hubo altas y bajas en ese tiempo, pero ahorita ya andamos un poco mejor gracias a la preparación y la dedicación a esto”, manifestó el joven jinete.Nevárez aseguró que el objetivo inmediato es ganar el estatal y poder llegar al nacional y la final del PRCA, ya que si la gana podrá representar a México a los Estados Unidos.Por su parte, Enrique Holguín mencionó que buscará el pase a la competencia nacional, pese a que en Chihuahua, en esta más reciente oportunidad no le fue del todo bien.“No hubo suerte en el rodeo de Zootecnia, me tocó un toro muy difícil, no logré completar los ocho segundos, pero una fecha anterior, en Camargo, pude agarrar mi calificación al estatal”, dijo Enrique.“Vamos con todo, estamos preparándonos mucho para el estatal y todavía hay chance de entrar a las finales del PRCA para lograr sacar un buen resultado y tener la oportunidad de participar en Florida”, añadió.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.