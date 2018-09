Green Bay, Wisconsin— El entrenador de los Vikingos de Minnesota, Mike Zimmer, no lo cree del todo. Los Empacadores de Green Bay pueden decir todo lo que quieran, de que el mariscal Aaron Rodgers está mejorando día con día tras haber sufrido una lesión en la rodilla. El dos veces MVP de la NFL tendrá toda una semana de preparación para el partido del domingo contra Minnesota, según dijo el entrenador Mike McCarthy.“Sí, bueno, ustedes saben que puede caminar sobre el agua, por lo que estoy seguro que jugará”, dijo Zimmer ayer en una conferencia telefónica.Green Bay regresó al campo de práctica ayer, aunque Rodgers no participó y se quedó en Leambeau Field para su rehabilitación. Cuando se le preguntó en su vestidor si era preciso decir que su lesión era una torcedura en una rodilla, Rodgers dijo que, “Seguro… digan que es una rodilla torcida”.Portar una rodillera podría ser una opción, dependiendo de cómo se sienta el mariscal en el transcurso de la semana. Si no puede jugar, entonces se recurrirá al reemplazo DeShone Kizer, quien cometió dos pérdidas de balón luego de entrar al campo cuando Rodgers resultó lastimado en el segundo cuarto la semana pasada contra los Osos.“Ni siquiera había pensado en eso”, dijo Rodgers cuando se le preguntó si tenía confianza en Kizer, en caso de que el mariscal de reemplazo necesitara fungir como titular.Por lo que se entiende por qué Zimmer y los Vikingos piensan que Rodgers jugará.Después de todo, Rodgers regresó al campo luego de sufrir la lesión el domingo, cuando fue llevado a los vestidores en el carrito de las desgracias.Rodgers volvió a salir caminando durante el medio tiempo, tomó el mando en las primeras series de jugadas de la segunda mitad del partido y lanzó tres pases de anotación en el último periodo para lograr que los Empacadores s recuperaran de un déficit de 20 puntos y conseguir una victoria de 24 a 23. Rodgers dijo después del partido que aunque tuviera que someterse a más exámenes, de todos modos planeaba jugar contra Minnesota. El hecho que el miércoles el mariscal estuviera en rehabilitación no representaba ser un contratiempo, según McCarthy.“Creo que cada vez que un jugador tiene que salir del campo en un partido en el que resulta lastimado, obviamente existe la esperanza de que pueda volver a jugar”, según agregó McCarthy. “Le daremos toda la semana para que esté listo. Tomaremos esto un día a la vez y aprenderemos sobre la marcha”.Rogers dijo que se ha sentido cada vez mejor en el transcurso de los últimos dos días, aunque aún siente algo de dolor. El veterano con 14 años de carrera dijo que no necesitaba practicar para jugar.

