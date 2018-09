Se queda fuera

Dentro de la pre lista de 35 jugadoras rumbo al Premundial de Concacaf, categoría Mayores, a celebrarse del 4 al 17 de octubre en los Estados Unidos, y que se dio dada a conocer el pasado lunes por la Federación Mexicana de Futbol, no hay presencia de futbolistas juarenses ni fronterizas.Emily Alvarado, originaria de El Paso, Texas, cancerbera titular en la pasada Copa Mundial Sub-20, ‘Francia 2018’, en agosto anterior, en la que México fue eliminado en la fase de grupos con goleada ante Inglaterra al son de seis goles a uno, no fue convocada por el entrenador Roberto Medina.Medina llamó a cuatro arqueras: Alejandría Godínez, quien milita en la Liga MX con las Tuzas del Pachuca; Cecilia Santiago, de las Águilas del América; Bianca Henninger, portera del Houston Dash, en el futbol de los Estados Unidos y Pamela Tajonar, quien porta los colores del Barcelona Futbol Club, en España.De acuerdo con reportes periodísticos, el timonel esperará hasta el último día para ver si Santiago y Henninger, quienes están lastimadas logran recuperarse, aunque Godínez cumplió con una muy buena participación en la pasada gira por Francia.La plantilla deberá recortarse a 20 jugadoras y una semana antes que arranque la justa se conocerán los nombres de quienes integrarán el listado final.En el caso de jugadores lesionadas, los equipos participantes tendrán hasta 24 horas antes de su primer partido para hacer cambios debido a lastimaduras.De las 15 futbolistas de la Liga Femenil MX consideradas por Medina no hay ninguna de esta ciudad.Las actuales subcampeonas Rayaditas del Monterrey, con quienes milita la juarense Selena Castillo aportan a Rebeca Bernal, Mónica Monsiváis y a Daniela Solís.A su vez, las Águilas del América, club en el que juegan las fronterizas Verónica Pérez y Michelle Vargas, tienen en la pre lista sólo a la citada portera Santiago.

