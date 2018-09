Tritura España a la subcampeona Croacia

Madrid.- Luis Enrique no pudo haber pedido un mejor comienzo como técnico de la Selección de España: Dos partidos, dos victorias convincentes ante rivales de respeto en la Liga de Naciones de la UEFA.España, que había triunfado la semana anterior 2-1 ante Inglaterra en Wembley, humilló ayer 6-0 a Croacia, la flamante subcampeona del mundo. Así, Luis Enrique siguió su marcha perfecta desde que tomó las riendas de la Roja.“Estamos satisfechos, no podemos ocultarlo. Es un resultado magnífico, hay una nueva ilusión”, comentó el presidente de la Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, en declaraciones a la televisión de su país.Fue la peor derrota sufrida jamás por Croacia, que disputó su primer encuentro oficial desde que perdió la final de la Copa del Mundo en Rusia.La victoria dejó a la selección española cómodamente instalada en el primer puesto del Grupo 4 dentro de la Liga A, la principal categoría de este nuevo certamen en Europa. Así, España luce en una posición de privilegio para llegar al cuadrangular definitivo en junio.En el otro duelo de la Liga A disputado ayer, Bélgica se presentó en el torneo goleando 3-0 a Islandia.Tras la derrota ante España, Inglaterra se impuso 1-0 a Suiza en un encuentro amistoso. La selección helvética había aplastado 6-0 a la islandesa en la Liga de Naciones.Marcus Rashford anotó el tanto del triunfo de la selección inglesa en Leicester.La Liga de Naciones otorga la oportunidad de que los 55 países miembros de la UEFA disputen partidos competitivos, en busca de reducir el número de encuentros amistosos en los que no hay nada en juego.Croacia amenazó en los albores del cotejo realizado en la ciudad sudoriental española de Elche. Pero los locales tomaron el control del duelo con tres tantos durante un tramo de 11 minutos en el primer tiempo.“Al comienzo del partido tuvimos alguna duda y ellos pudieron marcar algún gol, pero luego hemos sido muy superiores”, valoró Luis Enrique. “Creo que superar a un equipo como Croacia, que tiene una presión tan alta, no es fácil”.Croacia, que cayó ante Francia en la final mundialista, se desmoronó después de que el zaguero Zime Vrsaljko debió ser reemplazado por lesión, minutos antes del primer tanto de España.“Estuvimos muy bien en los primeros 20 minutos. Tuvimos oportunidades claras, pero después de eso y de la lesión de Vrsaljiko, desaparecimos de la cancha”, lamentó el técnico Zlatko Dalic.En la Liga B, Bosnia-Herzegovina superó 1-0 a Austria, mientras que en la C, Finlandia se impuso 1-0 a Estonia y Hungría derrotó 2-1 a Grecia.

