'No me quiero alimentar de Messi'

Guadalajara, Jalisco.- En su experiencia como técnico, a Ángel Guillermo Hoyos, nuevo estratega de los Zorros, no le agrada alimentarse de los comentarios que ha hecho Lio Messi en torno a él. Prefiere ir haciendo camino bajo su propio nombre y quiere enfocarse en el Atlas.Pero la referencia está ahí. Messi ha declarado que Hoyos es unos de sus “padres futbolísticos”, y el destino y los resultados adversos lo han puesto al frente del Atlas. Ya dirigió ayer su primera práctica y mañana debutará en la Copa frente al Zacatepec.“Yo tengo una amistad en silencio, no me quiero alimentar de todo lo que es, y todo lo que genera humanamente Leo, así que eso queda internamente para mí”, dijo Hoyos durante su presentación.De entrada, el primer diagnóstico del timonel argentino, es que el equipo rojinegro está muy golpeado en el aspecto anímico; si bien, valoró la calidad del plantel, aseguró que necesitará tiempo para que se puedan revertir las estadísticas: 2 puntos de 24 posibles.“Personalmente siempre apuesto o trabajo sobre un objetivo inmediato, que es la recuperación total en todos los órdenes, no solamente en buscar un objetivo deportivo, si no recuperar lo que crees que está regular o que no está correcto.“(El problema con Atlas) pienso que es un problema anímico que toca, yo vi varios partidos, habían hecho un funcionamiento bueno, lamentablemente no se les dio la situación del gol, y la adversidad del resultado muchas veces condena, pero veo a un equipo que tiene hambre de crecimiento, pero no se le han dado los resultados”, añadió.De los 27 puntos restantes, Hoyos no se atrevió a prometer una cantidad a cosechar, prefiere respetar el proceso para terminar esta campaña, y luego junto con el presidente Rafael Márquez armarán el próximo semestre.