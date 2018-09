Pide Payton aceptar errores tras derrota

Metairie, Louisiana.- El entrenador Sean Payton dedicó buena parte de la mañana a instar a sus jugadores y a sus colaboradores más cercanos a que reconozcan todo lo que hicieron mal durante la sorpresiva derrota de los Santos ante Tampa Bay en el partido inaugural de la campaña.“Hoy es un día complicado en nuestra Liga, evidentemente, después de una derrota como ésa”, reconoció Payton. “No fue un video agradable”.“Lo primero que dije esta mañana fue: ‘Suele mencionarse que éstas son las primeras semanas de la temporada y que el equipo puede mejorar mucho’. Creo que eso es verdad”, relató Payton. “Pero para que eso pase, hoy tiene que ser el día en que debemos estar dispuestos a enfrentar y no a desviar las críticas. Y eso me incluye a mí como entrenador y a todos los que estamos aquí”.Payton quería que su equipo se enfocara principalmente en lo que salió mal durante la derrota del domingo por 48-40 frente a los Bucaneros. Sin embargo, hubo algunas cosas que funcionaron bien, principalmente en la ofensiva de unos Santos que anotaron una buena cantidad de puntos.Fue evidente que, a sus 39 años, Drew Brees sigue siendo suficientemente efectivo para totalizar 439 yardas por aire y para guiar a la ofensiva hacia cinco series de anotación. El receptor Michael Thomas impuso un récord del equipo con 16 recepciones.Asimismo, Thomas contribuyó con 180 yardas mediante sus recepciones y logró un touchdown.Alvin Kamara, el Novato Ofensivo del Año pasado, siguió luciendo. Anotó tres veces y rebasó las 100 yardas con sus recepciones.Incluso el ala cerrada Ben Watson, de 37 años, se mostró efectivo durante su primer juego con Nueva Orleáns en tres años, al atrapar cuatro pases para 44 yardas.Pero Watson dijo que, en los buenos equipos, cada unidad debe sentir que su trabajo fue insuficiente tras una derrota. Así que los jugadores de ataque no deben caer en la autocomplacencia.

