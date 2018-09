Las Vegas, Nevada— A Saúl Álvarez ya le colmaron la paciencia.El "Canelo" explotó ayer contra Gennady Golovkin y sus colaboradores cercanos, y calificó de poco hombre al kazajo, pero en un tono grosero."Creo que (todo lo que dice Golovkin) son palabras de Abel (Sánchez, entrenador). No tiene los huevos suficientes Golovkin para decirlo o pensarlo de su propia mente. Todo lo que dice, lo dice por Abel, no por sus propios huevos", arremetió el mexicano en una sala de la zona VIP del Hotel MGM Grand & Casino, luego de hacer su arribo al lugar, al igual que su rival en turno.Álvarez aceptó que ya lo cansaron los insultos, calumnias y señalamientos que le ha lanzado el kazajo y su equipo.El mexicano y el llamado "Triple G" se enfrentarán este sábado en la T-Mobile Arena de esta ciudad. Será el segundo choque entre ambos peleadores después del empate que ambos dieron en septiembre de 2017."Realmente me siento molesto por todo lo que se ha dicho. Son muchas estupideces, pretextos y me siento molesto, pero utilice todo esto para tener un gran entrenamiento e igual lo haré en la pelea", añadió Saúl, quien afirmó que ya no sabe si reír o enojarse "de tantas estupideces que dicen".El mexicano y kazajo llegaron a tener una amistad hace siete años, cuando entrenaban juntos, y hasta compartieron en varias ocasiones gimnasio en las montañas de Big Bear, California, pero tras el positivo de "Canelo" en febrero pasado, que provocó la postergación del desempate de mayo anterior, el equipo de "GGG" transformó el respeto en insultos y descalificativos."Todo lo han hecho para molestarme, y si querían molestarme, lo lograron, quiero decir que lo lograron, pero eso no quiere decir que vaya a salirme de hacer mi trabajo. En la pelea se van a notar esas ganas que traigo, porque lo voy usar a mi favor", reiteró el ex monarca mundial de peso Superwelter y Mediano.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.