Le pega calendarización al Tri Sub-20

Ciudad de México.- Antes de pelear por el boleto al Mundial Sub-20, el primer obstáculo al que se enfrenta el Tricolor está en casa.El empalme de los calendarios, sobre todo con la Copa MX que les ha impedido tener durante toda la concentración a los seleccionados convocados, afecta directamente el quehacer colectivo que busca el técnico Diego Ramírez.Sin poner excusas, el estratega puntualiza esta complicada circunstancia a la cual le hace frente.“El calendario de Copa sí nos ha venido a afectar un poco a nuestro calendario en las concentraciones, sobre todo en esta categoría y un poco la 21, pero hablando de nuestra categoría en particular e incluso en esta Fecha FIFA se puso una jornada de Copa, tuve pocos jugadores que me llegaron, pero llegaron después, entonces no te da tiempo para trabajar mucho o para hacer un juego de conjunto que es una de nuestras grandes virtudes de los mexicanos.“¿Qué estamos tratando de hacer? Hoy en día ya está el calendario nuestro, el de Liga, Copa, las reglas vienen muy bien para el incremento del nivel individual del jugador, nos afecta un poco al colectivo. Tengo que estar preparado para ambas, esta gran exigencia me ayuda a sacar conclusiones y a lo mejor a sumar un par de jugadores a la competencia sobre esa lista, tener opciones, si está la A que se me facilita tenerlos, perfecto, y si está la B, no poner pretextos”, dijo Ramírez al finalizar el partido en el que el Tri perdió 2-0 frente a Brasil.Tenga a los jugadores o no, el exfutbolista no evade la rendición de cuentas: clasificar al Mundial y ya ahí en Polonia tener una participación digna.“La exigencia no debería desaparecer nunca porque nos podríamos estancar. El hecho de no tener a algunos jugadores ojalá le permita a los que vienen atrás alcanzarlos en ese nivel. La exigencia interna está. Después como se juzga afuera va a ser muy importante, en análisis real de lo que pasa, no hay pretextos, puedo hablar de esta y otras Selecciones que han tenido diferentes circunstancias y resultados contrastantes: en Toulon un gran torneo y después en Centroamericanos un torneo difícil por falta de jugadores, de coordinación en cuanto a calendarios.“Internamente hay exigencia, y dura, entre nosotros hay exigencia a tope que a lo mejor no siempre se ve hacia afuera. Aquí sí nos exigimos. El día de mañana me van a pedir cuentas sea de una concentración, un torneo, una convocatoria simple, la diferencia va a estar en el real análisis de la gente especialista de darle valor a las cosas con las circunstancias que representa el no tener tiempo o el no tener a los jugadores”, comentó.