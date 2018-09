No vengo de paseo: Maradona

Diego Maradona descartó que su llegada a Dorados se trate de un paseo o viaje vacacional."No venimos de paseo, no venimos de vacaciones. Venimos a trabajar a darle una mano a los muchachos, pero necesitamos que la gente este con nosotros. Si la gente está con nosotros, más lo que yo le pueda inyectar a los jugadores anímicamente, va a ser bravo ganarnos", dijo el argentino en su presentación.El "Pelusa" confesó que fue Antonio Mohamed partícipe de su llegada al cuadro del Ascenso MX."Yo tengo un amigo llamado Mohamed, que cada que nos comíamos un asado me contaba historias de Dorados. Tenía ya casi firmado con los bielorrusos. No llegamos por el tema de los jugadores. Lo dejamos para más adelante. Voy a estar mucho tiempo acá", relató.El ex delantero no se salvó de hablar de su problema con las adicciones."Le agradezco a toda la gente de Dorados por pensar en mi. Tuve muchos traspiés en mi vida y hoy asumo esta responsabilidad como quien tiene un hijo en sus brazos", dijo."Podrán decir un montón de cosas desde que yo dejé la enfermedad hace 15 años. Por ahí decían 'el dopaje, el dopaje'. Yo me estaba consumiendo. Quiero explicarles que cuando yo tomaba era un paso para atrás. Y lo que tiene que hacer el jugador de futbol es ir para adelante".Además, Maradona dio sus razones para llegar a un equipo de Ascenso y no de Primera División en México."No estamos para América porque no nos buscó América, a mí me fue a buscar la gente de Dorados. Yo respeto a la gente de Dorados como a la de América, perdí mucho tiempo haciendo cosas feas y me quiero levantar haciendo cosas buenas para Dorados", prometió Maradona.El argentino dijo que no viene a resolver el futbol mexicano, pero viene a echar una mano."Yo no vengo a resolver el futbol, vengo a darle una mano y ellos me la dan a mí. Yo quiero que México haga partidos importantes, que se codeé con Alemania, Holanda, Bélgica, que no siga jugando más con El Salvador, con todo el respeto para la gente salvadoreña."El futbol mexicano, últimamente hay muchos jugadores en el extranjero, si eso hubiese pasado 20 años atrás, México sería potencia. El duelo ante Alemania en Rusia 2018 fue un partidazo", dijo.Respecto al ofrecimiento que recibió para dirigir a la Selección de Venezuela, Maradona lo confirmó."Tuve ofertas en Argentina, importantes, a largo tiempo y morirme ahí, Yo estuve hablando so Maduro y me ofreció la Selección Nacional, ahora yo me siento con ganas de patear el césped. Ya más adelante le diré que sí a Maduro, pero ahora lo de Dorados es importante en mi vida, para mi familia, estoy mucha más cerca de ellos (Argentina). Vengo con todas las ganas", sentenció.Maradona harásu debut como entrenador de el Gran Pez el próximo 17 de septiembre ante Cafetaleros de Tapachula.