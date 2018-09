Dez se burla en Twitter tras derrota ante Panteras

Las provocaciones de Dez Bryant en Twitter son las de todo un profesional.El receptor abierto y agente libre criticó a su exequipo en una serie de tuits dirigidos a los Vaqueros de Dallas después de que perdieran el partido de apertura de la temporada.Bryant fue liberado en abril después de ocho temporadas con el equipo y sigue sin ser contratado. Ha recibido el interés de Cleveland y Baltimore, pero su corazón estaba con los Vaqueros durante –y después– de su derrota de 16-8 en el partido de apertura de temporada en Carolina.Cuando un fan le pidió a Bryant que le dijera a su agente que llamara al propietario de los Vaqueros para que Dallas lo volviera a contratar, el tres veces seleccionado al Pro Bowl dijo que él así estaba bien. También sugirió en la misma respuesta que bien podría unirse a Nueva Inglaterra o a los rivales de Dallas en la NFC del Este en Washington.“Preferiría ir a algún lugar donde pueda mostrar mis habilidades de verdad”, según tuiteó Bryant. “Si me uno a Gronk, Hogan y Edelman estoy seguro que conseguiré un enfrentamiento de 1 contra 1 además no se me criticará por expresar mi amor por el deporte… Washington también está muy bien”.Cuando algunos fans sugirieron que él sólo intentaba conseguir un empleo, Bryant dijo que “no le estoy rogando a nadie”, y agregó en otro tuit que “no me estoy promoviendo”.Bryant ya se había criticado con anterioridad a la ofensiva de los Vaqueros, y ahora estaba otra vez criticándolos el domingo.“Es divertido conocer todas las señales y saber por cuál ruta los jugadores van a correr”, según escribió.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.