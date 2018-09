Bradley vence a Rose en desempate del BMW Championship

Newtown Square, Pennsylvania.- Keegan Bradley venció a Justin Rose en un desempate y conquistó ayer el BMW Championship, un certamen sumamente afectado por la lluvia.El golfista del estado de Vermont no había ganado un solo torneo de la Gira de la PGA en seis años.“Me asusta cuando miro atrás, porque no sabía que debía mejorar tanto”, dijo.Aunque Rose debió conformarse con el segundo puesto en este torneo de los playoffs de la Copa FedEx en el campo Aronimink, trepó al primer puesto del ranking mundial. Se convirtió en el 22do golfista en ocupar el puesto de honor desde 1986, cuando comenzó a llevarse un escalafón.Bradley se había anotado una ronda final de 64 golpes, seis debajo del par. Su acumulado fue de 20 bajo par.Tras asegurar el triunfo, alzó los brazos hacia el cielo gris, debajo de la llovizna, y saludó a su familia, a un lado del hoyo 18. Cargó a su hijo Logan, quien no había nacido siquiera cuando ganó su último cetro.Lo lanzó al aire y lo atrapó de nuevo entre sus brazos.La lluvia había anegado el campo el domingo, por lo que la última ronda se pospuso para ayer.Bradley logró su primer triunfo desde el WGC-Bridgestone Invitational de 2012. Obtuvo un viaje a Maui para comenzar la actividad del año próximo en el Torneo Sentry de Campeones, en el que participan sólo ganadores de certámenes.Rose pudo haber ganado en la ronda regular, pero erró en el último hoyo, lo que hizo necesario el desempate.Tiger Woods había entregado una tarjeta de 65 golpes en la última ronda, para quedar a tres de la punta.El argentino Emiliano Grillo quedó fuera de los mejores 30 del playoff, y no se clasificó para el torneo de East Lake.Abraham Ancer fue el latinoamericano mejor ubicado, con un total de 276 golpes, cuatro debajo del par.Se colocó 51ro del torneo y 60mo de la Copa FedEx, con lo que ha concluido también su temporada.

