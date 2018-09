Acereros quieren dejar atrás empate 'surrealista'

Pittsburgh.- No fue una victoria. No fue una derrota. Fue algo... raro.Fueron 70 minutos de pañuelos, balones sueltos y peleas ocasionales. Por lo tanto, habrá que disculpar a los Acereros de Pittsburgh si no están seguros de cómo tomar su empate 21-21 contra los Cafés de Cleveland en el primer partido de la temporada.Un día después, aún no pueden entender cómo se sienten luego que una ventaja de 14 puntos en el último cuarto se transformó de alguna manera en el primer empate de la franquicia en 16 años.“Muy surrealista”, dijo ayer el guardia David DeCastro. “No creo que esté realmente resuelto todavía. Se siente como una estela... Es un sentimiento muy extraño en términos de fútbol americano. Realmente un juego muy duro en general, difícil de describir”.Y para los campeones defensores de la División Norte de la Conferencia Americana, tal vez cuanto menos se diga mejor.Los Acereros superaron a los Cafés por 150 yardas y contaron con una actuación extraordinaria del corredor James Conner, quien aportó 192 yardas combinadas.Capturaron siete veces a Tyrod Taylor, incluidas cuatro a cargo del linebacker externo TJ Watt, pero también fueron sancionados con una docena de castigos y no pudieron retener el balón.Ben Roethlisberger lanzó tres intercepciones y soltó el balón dos veces. Conner anotó en dos ocasiones, pero también perdió el balón una vez en el último cuarto para darle a los Cafés el impulso que necesitarían para iniciar su sorprendente reacción. También dio comienzo a lo que los Acereros entienden es un ciclo familiar una vez que los encuentros empiezan a contar. Los lunes, todos reaccionan de manera exagerada.“Ganar o perder traerá los mismos cuestionamientos de los fanáticos, cuestionamientos de la prensa, quieren verlo cada semana de la misma manera”, dijo el tackle izquierdo Alejandro Villanueva, quien tuvo problemas para contener a Myles Garrett.El defensivo de Cleveland logró dos capturas y forzó a un par de balones sueltos.“Es molesto cuando vienes con resultados como el del domingo contra un equipo al que potencialmente deberías vencer”, añadió Villanueva.Los Acereros habían hecho algo con regularidad contra los Cafés desde que Cleveland retornó a la Liga en 1999. Sin embargo, en lugar de su viaje de dos horas en autobús a Pittsburgh típicamente ruidoso, los Acereros se condujeron silenciosamente bajo la lluvia, remanente de un huracán, en busca de no ser atrapados por la tormenta.Ser afectados pronto por los castigos no es algo nuevo para Pittsburgh. Ha promediado cerca de 10 castigos por partido durante el curso de sus cinco duelos inaugurales en las últimas cinco temporadas.Con el tiempo, tienden a corregir las cosas. Han terminado entre los 10 peores en yardas por castigo en una temporada sólo una vez desde 2013. Creen que mejorarán. Luego de convertirse en el primer equipo en más de 600 días que no derrota a los Browns, no piensan que tengan muchas opciones.