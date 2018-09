Djokovic, a la caza de Federer y Nadal

Nueva York.- Hace tan sólo tres meses Novak Djokovic salió apresurado del Estadio Philippe Chatrier del Abierto de Francia para hablar con la prensa. Quería irse inmediatamente tras sucumbir en los cuartos de final ante Marco Cecchinato, un jugador sin preclasificación.Pese a su jerarquía, el serbio compareció ante los medios en una pequeña sala, no la principal. Ocho veces dio la misma respuesta a las preguntas que le hicieron: “No sé”.Uno de esos “no sé” fue para la consulta sobre si contemplaba acudir al torneo de Wimbledon, el Grand Slam en césped.Por supuesto que Djokovic se presentó al All England Club y se proclamó campeón para poner fin a una sequía de dos años sin consagraciones en las grandes citas.Ocho semanas después, Djokovic se marcha de Nueva York con otro título en un Slam, su tercero en el Abierto de Estados Unidos.También ha cambiado el tema de conversación en el mundo del tenis.El triunfo el domingo en tres sets ante el argentino Juan Martín del Potro permitió a Djokovic llegar a 14 títulos de Grand Slam, igualando en el tercer puesto de la lista histórica a su ídolo Peter Sampras. Ahora cuenta con buenas posibilidades de alcanzar a los únicos dos hombres delante suyo, Roger Federer y Rafael Nadal.Djokovic toreó las preguntas sobre si se veía alcanzando los 17 títulos de Nadal o los 20 de Federer. “Soy respetuoso de la historia”, se limitó a decir.Pero su entrenador Marian Vajda no tuvo reparo alguno en destacar que es algo que definitivamente está en su mente.“Los 14 son un número”, expresó Vajda, maravillado con lo conseguido por su pupilo en la sala de descanso de los jugadores en el estadio Arthur Ashe del US Open. “Años atrás, yo hubiera dicho que Rafa y Roger estaban demasiado lejos con los Grand Slams y ahora tengo la sensación que va a alcanzarlos”.Es importante la palabra y la presencia de Vajda, quien regresó al círculo Djokovic en abril tras fallidos experimentos con Andre Agassi y Radek Stepanek.No fue casualidad que la crisis de resultados de Djokovic coincidió con el alejamiento de Vajda en 2017, amén de una lesión en el codo derecho que precisó una cirugía tras perder en la cuarta ronda del Abierto de Australia en enero pasado. De vuelta tras la operación, el serbio de 31 años sufrió reveses prematuros en Indian Wells, Miami y Madrid.Con Vajda, “Nole” ajustó la precisión de su saque y puso empeño en trabajar su físico. Pero ante todo le ayudó a recuperar la confianza.

