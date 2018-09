Contra los Toros de Celaya, equipo con el que llegó al futbol mexicano y de regreso a la plaza en la que se dio a conocer en el Ascenso MX, Leandro Carrijo, delantero brasileño de los invictos Bravos FC Juárez, afirmó que la consigna es mantener el paso y sumar tres puntos como visitantes.“Hay que mantenernos, el grupo está consciente que esta división nunca es fácil. Aparte que el primer objetivo del equipo es calificar a la Liguilla, después de otro torneo, hay que mantenernos. Buscar la tabla hacia arriba, estar arriba y buscar el primer lugar. Sabemos que tenemos condiciones, pero hay que ponerlas dentro de la cancha”, afirmó.Carrijo Silva, delantero de 33 años y 1.86 metros, quien en 206 minutos jugados en la liga no ha anotado gol, expresó que los Toros siempre son complicados y más en su casa, el Estadio Miguel Alemán Valdés.“Jugar en contra de Celaya siempre fue complicado y más aún en su estadio, pero a lo que voy es que si queremos algo, tenemos que pensar en sacar puntos de visita”, afirmó.Por ello, los Bravos irán a Guanajuato a ejecutar lo que proponga el entrenador Gabriel Caballero.“Nosotros vamos a ir, vamos a jugar, vamos a proponer lo que pensamos nosotros, lo que planifica el míster Gabriel y hay que poner ahí dentro de la cancha todo lo que venimos haciendo durante las jornadas pasadas”, expuso.Leandro, quien en la liga suma 206 minutos jugados de un total de 630, lo que equivale a un 32.7 por ciento, habló de su regreso a la tierra de la cajeta.“Ha cambiado mucho, desde que me salí de allá, hace cuatro años. Es otro equipo, otros jugadores y todo torneo es diferente. Todo torneo sabemos que cambian las cosas, cambia el equipo, cambia el entrenador y hay que pensar en nosotros”, apuntó.El pasado uno de septiembre, el atacante brasileño jugó su primer cotejo como titular en la liga contra San Luis y además fungió como capitán.“Esto a mí nunca me ha afectado porque sé que el grupo que tenemos, de los que estén, los que jueguen, van a aportar al equipo, entonces, siempre estuve tranquilo”, aseguró.Aunado a ello, nunca dejó de trabajar, manifestó.“Tuve la oportunidad de oportunidad de jugar como titular, pero nunca dejé de trabajar y tampoco pensar si soy o no titular, porque un equipo que quiere ganar un campeonato no tiene que tener nada más once titulares. Hay que tener jugadores que puedan suplir el momento de alguien, de un compañero y así son los equipos, los equipos ganan campeonatos”, mencionó.Acerca de la semana anterior, en la que no tuvieron juego, declaró que el receso por Fecha FIFA fue para todos los equipos en la ‘división de plata’ y la aprovecharon para trabajar en el aspecto físico.“Tuvimos una buena semana, fuertes entrenamientos y ya empezamos hoy –ayer- lunes, pensando ya en el partido del sábado, entonces, ya están todos enchufados. Sabemos que tenemos que ir a ganar porque si queremos llegar a Liguilla, hay que empezar a ganar como visitantes también”, declaró.

