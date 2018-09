Las Vegas, Nevada.- Lexington Thomas y Armani Rogers consiguieron 230 de las 414 yardas que por tierra lograron los Rebeldes de UNLV anoche en la victoria sobre UTEP por 52-24, en el Sam Boyd Stadium."Luchamos mucho para detener la ofensiva terrestre", dijo la entrenador de UTEP, Dana Dimel. "Hicieron un muy buen trabajo. Vi la película con ellos esta semana. Pensé que tenían una muy buena línea ofensiva. Creo que han hecho un buen trabajo desarrollando algunos jugadores poderosos desde el principio. Han tenido algunas lesiones últimos años, y este es el año en que están sanos¨."Hicieron un buen trabajo mezclando el juego de correr por dentro y fuera, y jugaron un futbol realmente físico en la ofensiva. Obviamente, nuestra defensa tiene que mejorar mucho en el juego de carrera para seguir adelante".Los Mineros (0-2) perdían apenas 14-10 al empezar el segundo cuarto, pero los Rebeldes (1-1) anotaron 24 puntos en los siguientes 15 minutos para tomar una ventaja de 38-10 al medio tiempo. Luego, UNLV aprovechó un balón suelto de Quardraiz Wadley, de los Mineros, en territorio de la UTEP para comenzar el tercer cuarto, y la anotación de Thomas puso el marcador 45-10.Wadley venía de una gran primera mitad para UTEP, incluyendo una corrida de 41 yardas.Los Mineros fueron capaces de establecer el juego terrestre en la primera mitad, corriendo para 164 yardas, pero no pudieron poner alto al ataque terrestre de los Rebeldes mientras golpeaban 277 yardas propias.UTEP pudo mover el balón al principio y al final del juego, pero tuvo problemas para hacerlo en el intermedio del juego."Algunos de ellos fueron errores no forzados con lo que estábamos haciendo", dijo Dimel. "Tuvimos algunas buenas carreras temprano y luego dejamos de ejecutar y cometimos algunos errores. Volvimos a correr la pelota nuevamente en el tercer y cuarto cuarto. Las cosas que más nos dolían eran las pérdidas de balón y algunos errores no forzados. En realidad, no era nada esquemático lo que estaban haciendo, era más que nosotros no estábamos ejecutando tan bien como lo habíamos hecho antes en el juego ".Kai Locksley hizo su primera apertura para los Mineros como mariscal de campo. El nativo de El Paso, Markos Lujan, también estuvo en la alineación titular en el centro.Locksley corrió para 119 yardas y dos touchdowns. Wadley terminó con 96 yardas en solo siete acarreos.Locksley y Ryan Metz una vez más dividieron el tiempo como mariscal de campo, combinándose para completar 11 de 29 pases para 123 yardas.

