Se prepara en Japón

Acreedor a un par de primeros lugares en bala y en disco, bajo una intensa lluvia que complicó mucho la realización del evento y su desempeño, Uziel Muñoz, atleta de Indios UACJ, indicó que el campamento que finalizó en Miyoshi, Hiroshima, Japón, le dejó una gran enseñanza rumbo a los Juegos Olímpicos ‘Tokio 2020’, en todos sentidos, dentro y fuera del área de competencia.Muñoz destacó que durante la estancia del conjunto mexicano en el ‘país del sol naciente’ siempre hizo mucho calor, los días eran muy soleados, pero el viernes anterior, el ‘cielo se cayó’.“Japón está lleno de sorpresas y hay que estar preparado”, externó.Cuarto lugar en lanzamiento de bala en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla, Colombia, Uziel ya conoce el terreno y el cambiante clima del país sede de la justa olímpica.“Lo que se rescata de esto son experiencias más, agregadas, rumbo a los Juegos Olímpicos, que es el propósito de este campamento. Ya sabemos la comida que nos afecta, la deshidratación que sufrimos al llegar aquí y gracias a la universidad –UACJ– ya estamos preparados de aquí a ‘Tokio 2020’”, manifestó.También, ya sabe cómo cuidarse.“Ya sé lo que me tengo que hidratar en el avión. Ya sé lo que no comer cuando uno llega porque se enferma o le cae mal o lo que sabe feo y tener una dieta balanceada, que es lo más importante”, afirmó.El atleta de 23 años y 1.85 metros, registró una distancia de 51.58 metros en disco y 18.40 metros en bala y se adjudicó el par de metales dorados en el ‘Miyoshi Camp’ que realizó como integrante de la preselección olímpica mexicana.“Los resultados no estuvieron buenos ya que la lluvia estuvo muy duro, no podías asegurar ningún implemento”, expresó.El conjunto tricolor viajó a Japón el pasado 18 de agosto, bajo el mando del entrenador nacional Juan Avelle, coach de Indios UACJ, especialista en lanzamientos.Noel Aguirre, quien compite en disco con los colores de la UACJ, también se encuentra en el ‘Lejano Oriente’.Hoy por la tarde –horario de esta ciudad–, la escuadra tricolor volará de regreso a México.

