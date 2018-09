¡Devorados!

Charlotte, Carolina del Norte.- El tacle defensivo de las Panteras, Kawann Short, estaba sonriendo frente a su casillero vistiendo una nueva camiseta negra de golf con tres letras bordadas que decían: G2X.Fue un regalo hecho a los linieros defensivos de parte del nuevo coordinador Eric Washington –un recordatorio del lema de la unidad de este año.“Quiere decir que hay que alcanzar al mariscal”, dijo Short. “Es la mentalidad de todos en la defensa”.La defensa de las Panteras hizo mucho de eso ayer, derribando a Dak Prescott en seis ocasiones y limitando a Dallas a sólo 232 yardas en una victoria de 16-8 sobre los Vaqueros en el partido de apertura de la temporada.Cam Newton corrió para 58 yardas y un touchdown, y Luke Kuechly hizo 13 tacleos para encabezar a las Panteras. Short logró dos derribos y Mario Addison agregó otro con el que arrebató el ovoide de las manos del mariscal con 1:23 minutos restantes de juego.“Son grandiosos” dijo Prescott sobre la defensa de Carolina. “Luke Kuechly es el mariscal de esa defensa y hace un gran trabajo al colocar a los jugadores en una muy buena posición. Son en verdad un equipo del tacleo”.Los Vaqueros, quienes llegaron a la temporada buscando reemplazar a Dez Bryant y a Jason Witten, no pudieron hacer mucho contra la defensa de Carolina en la primera mitad. Las Panteras limitaron a los Vaqueros sólo 60 yardas y cuatro primeras oportunidades para tomar una ventaja de 10-0 antes del medio tiempo.Prescott se rehusó a culpar a las dificultades del equipo para ajustarse a los nuevos jugadores –o a la falta de más repeticiones con la ofensiva juntos en la pretemporada.“Contamos con muchos grandes jugadores en este equipo”, dijo Prescott. “No estamos hablando de los jugadores que solíamos tener ni de los que ya no están con nosotros. Es sobre los jugadores en el campo y dimos nuestro mejor esfuerzo. Les prometo que tendremos una mejor actuación la próxima semana”.Las Panteras parecieron tener el control total del partido cuando el corredor Alex Armah anotó en un acarreo de una yarda en el último cuarto para poner el marcador 16-0. Pero Carolina falló el punto extra, dándoles así una oportunidad a los Vaqueros para reagruparse.Elliott anotó en un acarreo de cuatro yardas en la próxima serie y Prescott agregó una conversión de dos puntos para reducir la ventaja a la mitad.Pero Carolina detuvo a Dallas en las últimas dos series y Addison –quien acumuló 11 derribos la temporada pasada– le arrebató a Prescott el balón y fue Captain Munnerlyn quien lo recuperó para las Panteras.“Kawann no puede conseguir un derribo sin mí; yo no puedo conseguir un derribo sin él, no podemos conseguirlo sin Julius Peppers”, según agregó Addison. “Todos tienen un trabajo qué hacer”.El entrenador de los Vaqueros, Jason Garrett, dijo que su equipo hizo un mejor trabajo con las Panteras a finales del partido, pero agregó que los castigos fueron un verdadero problema. Dallas fue penalizado en 10 ocasiones por 85 yardas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.