Con pie derecho

Foxborough, Massachusetts.- Tom Brady lanzó para 277 yardas y tres touchdowns, encontrando a Rob Gronkowski para 123 yardas y una anotación ayer para conducir a los defensores del campeonato de la AFC, los Patriotas de Nueva Inglaterra, a una victoria de 27-20 sobre los Texanos de Houston.Brady y Gronkowski, quienes consideraron la posibilidad de retirarse durante la temporada baja, hicieron mancuerna en siete ocasiones, incluyendo un pase de anotación de 21 yardas tres jugadas después de que Deshaun Watson dejara caer el balón en la yarda 19 de los Texanos en la primera jugada ofensiva de Houston.“Todo lo que se dijo de eso, quisiera dejarlo en el pasado”, dijo Gronkowski, quien pendía de un hilo como carnada para un intercambio antes de que el equipo agregara 4.3 millones de dólares en incentivos a su contrato. “Aquí estoy. Estoy para quedarme. Y estoy disfrutando mucho este momento”.Brady, de 41 años, también dio algunos indicativos de que no estaba comprometido a jugar en esta temporada después de un año en el que el reemplazo Jimmy Garoppolo, amenazara con destronarlo. Garoppolo fue intercambiado a San Francisco a mediados de la temporada, y Brady posteriormente reafirmó su esperanza de poder jugar hasta que cumpla los 45 años.El reinante JMV de la NFL también encontró a Phillip Dorsett y a James White para conectar pases de anotación, pero dijo que no estaba satisfecho con su actuación. En general, completó 26 de 39 pases; también le cometieron una intercepción en un pase que rebotó de las manos de un jugador en la línea de golpeo.“No creo que hayamos jugado con el máximo de nuestras capacidades”, dijo. “Todos probablemente veamos este partido y nos daremos cuenta que pudimos haber jugado mucho mejor”.Watson, quien se perdió los primeros nueve partidos de la temporada pasada debido a una rasgadura en el ligamento cruzado anterior, completó 17 de 35 pases para 176 yardas, una anotación y una intercepción. Batalló mucho para movilizar al equipo en los primeros 40 minutos de juego, consiguiendo tan sólo un par de avanzadas que terminaron en goles de campo antes de que Alfred Blue corriera desde la yarda uno para poner el marcador 24-13 en los últimos dos minutos del tercer cuarto.Un despeje bloqueado de Riley McCarron de Nueva Inglaterra, con menos de cinco minutos restantes, ayudó a preparar el terreno para el pase de anotación de cinco yardas de Watson dirigido a Bruce Ellington, con el que se redujo el déficit 27-20. Pero después de recuperar el balón en la yarda uno con 43 segundos restantes, los Texanos ya no pudieron siquiera llegar a la mitad del campo.Con Julian Edelman cumpliendo con una suspensión de cuatro partidos por violar el reglamento en contra del uso de medicamentos para mejorar el rendimiento, Dorsett capturó siete pases para 66 yardas, incluyendo un pase de anotación de cuatro yardas en los últimos segundos de la primera mitad para poner el marcador 21-6. White obtuvo cuatro recepciones por 38 yardas, incluyendo una anotación de 12 yardas.Lamar Miller corrió en 20 ocasiones para 98 yardas para Houston, equipo que le dio la bienvenida a Watson, al liniero J.J. Watt y al apoyador Whitney Mercilus, quienes estaban de regreso tras recuperarse de sus lesiones. Watt impuso presión al mariscal en dos ocasiones, pero fue D.J. Reader quien consiguió los únicos dos derribos de Brady, ambos ya tarde en el partido.“Es bueno jugar un partido completo para saber lo que uno puede hacer”, dijo Watt, un tres veces jugador defensivo del año. “No pensé mucho en ello. Esto es todo lo que puedo pedir”.Pero fue Watson quien sintió la presión durante todo el partido.El mariscal de segundo año, quien lanzó para 301 yardas en una derrota de 36-33 ante Nueva Inglaterra el año pasado en su segunda participación de la NFL, ejecutó mal la entrega del balón para ponerlo en manos de Miller en el primer cuarto, lo cual les permitió a los Patriotas preparar el campo para su primer touchdown. En el segundo cuarto, Watson inexplicablemente lanzó el ovoide hacia la zona de anotación en dirección de Vyncint Smith en segunda y tres en la yarda 42 de Nueva Inglaterra.Stephon Gilmore fue quien consiguió la intercepción.Jaguares 20, Gigantes 15East Rutherford, Nueva Jersey.- Al igual que la campaña pasada, la defensiva de Jacksonville se echó al equipo a los hombros.El linebacker Myles Jack anotó en un regreso de intercepción de 32 yardas al inicio del cuarto período y los Jaguares vencieron 20-15 a los Gigantes de Nueva York, con lo que arruinaron los debuts del coach Pat Shurmur y de la segunda selección general del Draft Saquon Barkley, así como el regreso de Odell Beckham Jr.Blake Bortles lanzó un corto pase de touchdown y encabezó otro par de series ofensivas que culminaron en goles de campo en la primera mitad. Los Jaguares dominaron.Bucaneros 48, Santos 40Nueva Orleans.- Ryan Fitzpatrick coronó una exhibición de 417 yardas y cuatro anotaciones con dos jugadas de más de 50 yardas hasta la zona prometida, y los Bucaneros de Tampa Bay sorprendieron al imponerse 48-40 a los Santos de Nueva Orleans.Fitzpatrick, quien jugó de inicio en lugar del lesionado Jameis Winston, completó 21 de 28 pases, con un envío interceptado, y acarreó además el balón para conseguir un touchdown. Saltó frente al safety libre Marcus Williams, antes de ingresar a las diagonales.El esquinero de los Santos, Marshon Lattimore, novato defensivo del año 2017, tuvo quizás el peor desempeño de su carrera mientras trataba de cubrir al receptor Mike Evans.49ers 16, Vikingos 24Minneapolis.- Kirk Cousins lanzó para dos touchdowns durante su esperado debut con los Vikingos de Minnesota, que obligaron a cuatro balones perdidos para vencer 24-16 a los 49ers de San Francisco.Jimmy Garoppolo, el mariscal de los 49ers, sufrió su primera derrota en ocho partidos jugados de inicio en la NFL.Cousins completó un envío con Stefon Diggs en el segundo cuarto y otro con Kyle Rudolph en el tercero para que ambos anotaran. La defensiva completó la tarea, con tres capturas y tres envíos interceptados a Garoppolo en la segunda mitad.Bengalíes 34, Potros 23Indianapolis, Indiana.- Andy Dalton encabezó la remontada de Cincinnati con tres series ofensivas que culminaron en anotación en los últimos 19 minutos y Clayton Fejedelem anotó con un regreso de 83 yardas tras un balón suelto a 24 segundos del final, para dar a los Bengalíes un triunfo por 34-23 sobre los Potros de Indianapolis.Cincinnati rompió una racha perdedora de ocho duelos en Indianapolis.El resultado arruinó el primer encuentro de la temporada de los Potros –y el regreso del mariscal Andrew Luck, quien fue titular por primera vez en más de 20 meses.Bills 3, Cuervos 47Baltimore.- Los Cuervos metieron en aprietos al mariscal Nathan Peterman en una lluviosa tarde en Baltimore, al aplastar 47-3 a unos Bills de Buffalo en proceso de reconstrucción.Joe Flacco lanzó tres pases de touchdown por los Cuervos, uno para cada uno de los nuevos receptores que Baltimore firmó antes de la temporada para reforzar un deslucido ataque aéreo.Flacco conectó 25 de 34 pases para 236 yardas antes de ser reemplazado en el tercer período por el novato Lamar Jackson.Acereros 21, Cafés 21, TECleveland.- Por fin, los Cafés no perdieron. Tampoco consiguieron la victoria.Cleveland cortó una racha de 17 derrotas consecutivas al empatar 21-21 ante los Acereros de Pittsburgh, pero se perdió una oportunidad de conseguir lo que hubiera sido su primer triunfo desde 2016, cuando el pateador Zane González erró un intento de gol de campo.Titanes 20, Delfines 27Miami Gardens, Florida.- Jakeem Grant anotó en una devolución de patada de 102 yardas para romper el empate a 14 minutos del final, y los Delfines de Miami se impusieron 27-20 a los Titanes de Tennessee en el encuentro más largo desde la fusión de la Liga Nacional y la Americana en 1970.Una serie de interrupciones por la lluvia totalizó tres horas y 59 minutos.Jefes 38, Cargadores 28Carson, California.- Tyreek Hill anotó tres touchdowns, Patrick Mahomes lanzó sus primeros cuatro pases de anotación en la NFL y los Jefes de Kansas City iniciaron la temporada con una victoria por 38-28 sobre los Cargadores de Los Angeles.Hill realizó un regreso de despeje de 91 yardas para anotar y una recepción de 58 yardas de touchdown en el primer cuarto antes de añadir una recepción de una yarda para cruzar la zona de anotación nuevamente en el último período.Halcones Marinos 24, Broncos 27Denver.- Von Miller capturó a Russell Wilson en tres ocasiones, provocó dos balones sueltos y recuperó uno, para ayudar a que Case Keenum tuviera un debut auspicioso con los Broncos de Denver, que superaron 27-24 a los Halcones Marinos de Seattle.Fue el 18vo triunfo de los Broncos en sus últimos 19 partidos inaugurales de una campaña en casa. Y pocas de esas victorias fueron más emocionantes.Keenum lanzó para 329 yardas y tres anotaciones, pero le interceptaron tres envíos.Wilson totalizó 298 yardas y tres touchdowns por aire.Pieles Rojas 24, Cardenales 6Glendale, Arizona.- Alex Smith castigó a la defensiva de Arizona con 255 yardas y dos anotaciones, lo que bastó para que los Pieles Rojas de Washington estropearan el debut de Steve Wilks como entrenador de los Cardenales de Arizona, a quienes doblegaron por 24-6.Adrian Peterson corrió para 96 yardas y un touchdown. Smith y Peterson jugaron su primer encuentro con el uniforme de los Pieles Rojas, y los dos veteranos causaron un impacto positivo desde el comienzo.Smith, adquirido a Kansas City antes de esta campaña como reemplazo de Kirk Cousins, completó 21 de 30 pases.Osos 23, Empacadores 24Green Bay, Wisconsin.- Aaron Rodgers se lastimó una rodilla pero volvió al encuentro para lanzar tres pases de anotación en la segunda mitad, y los Empacadores de Green Bay vencieron 24-23 a los Osos de Chicago, tras remontar una desventaja de 20 puntos.Rodgers, retirado mediante un carrito en la primera mitad, completó un pase con el receptor Randall Cobb quien después eludió a la defensiva secundaria para un avance de 75 yardas que concluyó en las diagonales. Ese touchdown significó la ventaja.

