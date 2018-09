Igualan récord

St. Petersburg, Florida.- Brandon Lowe disparó un jonrón de tres carreras durante un racimo de cinco en la primera entrada, y los Rays de Tampa Bay igualaron un récord del equipo al hilar su undécima victoria consecutiva en casa, para doblegar ayer 8-3 a los Orioles de Baltimore.Tampa Bay había ganado también 11 juegos al hilo en el Tropicana Field durante la temporada de 2008, en la que ganó el gallardete de la Liga Americana.Los Rays han triunfado en 16 de 19 duelos en general, y superaron a los Orioles por 32 carreras contra 10 para barrer la serie de tres compromisos. Tampa Bay comenzó la jornada ocho juegos debajo de Oakland en la lucha por el segundo wild card de la Liga Americana, cuando restan 20 encuentros.Otro mal primer inning condenó a la derrota a los Orioles. Baltimore (41-102), que aceptó cuatro carreras el sábado para caer por 10-5, ha sido superado por 115-61 durante la entrada inicial en lo que va de la campaña.Los Orioles tomaron el control en la parte baja del inning, con un doble productor de C.J. Cron, un sencillo remolcador del dominicano Willy Adames y el bambinazo de tres carreras de Lowe frente a Josh Rogers (1-2).El venezolano Yonny Chirinos (4-5) reemplazó a Stanek cuando había dos corredores en base y un out en la primera entrada, y no aceptó anotación de Baltimore sino hasta que Jace Pederson empujó un par con un triplete, durante un ataque de tres anotaciones en el séptimo capítulo.Cardenales 5, Tigres 2Detroit.- John Gant lanzó con eficacia hasta la séptima entrada y dio al bateo de los Cardenales de San Luis suficiente tiempo para desperezarse, antes de vencer 5-2 a los Tigres de Detroit.Los Cardenales no colocaron un solo corredor en los senderos sino hasta la sexta entrada, y anotaron todas sus carreras en la séptima para evitar una barrida en la serie. Fue su primera victoria en ocho compromisos.San Luis llegó al encuentro dominical con una ventaja de un juego en la lucha por el segundo comodín de la Liga Nacional.Detroit vio cortada una racha de cuatro victorias consecutivas.Gant (7-5) permitió dos anotaciones y cinco inatrapables en seis episodios y dos tercios, durante los que entregó un boleto y recetó seis ponches.Indios 2, Azulejos 6Toronto.- El dominicano Teoscar Hernández pegó un cuadrangular de tres carreras al ingresar como suplente luego que el jardinero derecho Randal Grichuk abandonara el duelo tras un extraño accidente, y los Azulejos de Toronto vencieron 6-2 a los Indios de Cleveland.Los Indios llegaron al partido a cinco victorias de asegurar su tercer título seguido de la División Central de la Liga Americana.Grichuk tuvo que ser evaluado por una posible conmoción después de estrellarse de cara contra la silla de un guardia de seguridad mientras trataba de quedarse con un elevado de foul de Brandon Guyer en la cuarta entrada.Hernández ingresó al encuentro en sustitución de Grichuk para conectar el bambinazo en la octava.David Paulino sacó dos outs en el noveno inning pero dejó que dos rivales se embasaran antes que Ken Giles ingresara y pusiera fuera al boricua Francisco Lindor con una roleta, apuntándose su 20mo salvamento en igual número de oportunidades.Filis 4, Mets 6Nueva York.- Incluso después de que Jacob deGrom fue excluido del encuentro en una tarde lluviosa, los Filis volvieron a tropezar, en un juego en que Vince Velásquez dilapidó una ventaja de dos carreras para que los Mets de Nueva York vencieran 6-4 a Filadelfia.Los Filis lideraban la División Este de la Liga Nacional antes de jugar su encuentro del 12 de agosto, pero se han derrumbado, al perder siete series consecutivas y 17 de sus últimos 26 compromisos. Comenzaron la jornada dominical tres juegos y medio debajo de Atlanta, y tenían la misma desventaja en la lucha por el segundo comodín para la postemporada, a tres semanas de que concluya la campaña regular.Michael Conforto sacudió un cuadrangular de tres anotaciones durante un ataque de cuatro en el quinto inning. Igualó la mejor marca de su vida, con cuatro impulsadas, y realizó una buena atrapada.El novato Jeff McNeil bateó tres imparables por segundo juego seguido y por quinta vez en la temporada, para elevar a .340 su promedio, y los Mets ganaron dos de tres duelos en la serie de fin de semana.Mickey Callaway, el manager de los Mets, decidió dar descanso a deGrom, el pitcher con la mejor efectividad de las Mayores en la campaña. Recurrió al novato Corey Oswalt en un duelo que comenzó con un retraso de 27 minutos por la lluvia.Reales 1, Mellizos 3Minneapolis, Minnesota.- El venezolano Willians Astudillo aportó un cuadrangular de dos carreras con dos outs en la baja del noveno inning para darle a los Mellizos de Minnesota una victoria por 3-1 sobre los Reales de Kansas City.Max Kepler pegó doblete frente a Jason Hammel (2-13) con dos outs en la novena entrada para la causa de los Mellizos. A continuación, Astudillo pegó el bambinazo al fondo del jardín izquierdo para sumar tres jonrones en la temporada.Trevor Hildenberger (4-3) se llevó el triunfo al sacar dos outs.Adalberto Mondesi conectó un vuelacerca por los Reales, que sólo pegaron tres imparables en el partido.El abridor de Kansas City, Ian Kennedy, tuvo su primera actuación tras una ausencia de dos meses por lesión.Angelinos 1, Medias Blancas 0Chicago.- Andrew Heaney lanzó pelota de tres hits durante siete capítulos, y repartió 12 ponches, la mayor cifra en su carrera, para que los Angelinos de Los Angeles superaran 1-0 a Medias Blancas de Chicago, con lo cual barrieron la serie de tres duelos.Kole Calhoun empujó la única carrera del duelo mediante un sencillo en el séptimo inning. Mike Trout bateó de 4-2 y finalizó la serie bateando de 11-8, con dos jonrones y cinco producidas por los Angelinos.El cubano Yoan Moncada conectó un par de imparables por Chicago, que ha perdido cinco duelos en fila.Heaney (9-9) aceptó sólo tres sencillos y no dio boletos. Ty Buttrey resolvió el octavo inning, Blake Parker sacó dos outs en el noveno y el venezolano José Álvarez sacó el último out para acreditarse su primer salvamento.El abridor dominicano Reynaldo López lanzó seis innings en blanco.Gigantes 3, Cerveceros 6Milwaukee, Wisconsin.- Jonathan Schoop conectó un grand slam después que Ryan Braun recibiera un pelotazo en un tenso sexto inning y los Cerveceros de Milwaukee derrotaron 6-3 a los Gigantes de San Francisco para completar la barrida de la serie.Con el resultado, los Cerveceros mantuvieron una ventaja de 2.5 juegos sobre San Luis en la pelea por el primer boleto de comodín de la Liga Nacional.Madison Bumgarner dio el pelotazo a Braun con su tercer lanzamiento seguido pegado al bateador para llenar la casa con dos outs. Los jugadores de los Cerveceros dieron un par de pasos fuera del dugout, y el mánager Craig Counsell fue expulsado por el umpire Tom Hallion.Bumgarner (5-6) cargó con el descalabro al recibir cinco carreras y seis hits en seis innings, ponchando a cuatro y con un pasaporte.

