Esperan Bravos cerrar fuerte

Gabriel Hachen, mediocampista de Bravos FC Juárez, destacó la actuación del conjunto en la primera mitad del Apertura 2018, aunque apuntó que no marca nada, manifestó que el final de campaña es lo más importante rumbo al objetivo trazado que es la consecución del título, por lo que esperan repetir el desempeño cumplido en los siete juegos anteriores.“De la misma manera como fue la primer mitad. Creo que fue muy buena, así que esperemos repetir la segunda mitad del torneo, lo que venimos haciendo y, bueno, lograr el objetivo como digo siempre, va a ser salir campeón y va a quedar en la historia lo que pase en esta primera etapa, tenemos que terminar con ese objetivo”, expuso.Hachen, de 27 años y 1.66 metros, subrayó que el final del torneo será lo más relevante para la escuadra.“Es un gran arranque, un gran inicio, pero que, en definitiva no marca nada. El final, me parece que es lo más importante. Cumpliendo el objetivo de ser campeón, puede que te marque si arrancamos bien o arrancamos mal, da igual, en definitiva, tenemos que buscar salir campeones, ahí va a estar nuestra meta”, dijo.Durante la fecha FIFA, en la cual, la Liga MX y el Ascenso MX entraron en receso y no tuvieron actividad en partidos oficiales, los Bravos trabajaron más fuerte de lo normal, apuntó.“Nada de descanso, la verdad que fue una semana más intensa de lo normal para afinar un poco la puesta a punto en físico, trabajar también cuestiones tácticas, así que una semana con una carga importante, nos va a venir muy bien para lo que viene”, manifestó.El próximo sábado 15, los invictos y sublíderes generales Bravos, quienes suman 17 puntos visitarán a los Toros del Celaya, en la fecha ocho.Comentó que enfrentar a los bureles no será fácil, como ocurre con todos los oponentes en el Ascenso MX.“Tal cual, para mí, todos los rivales son difíciles, puede ir muy bien, puede pasar muy mal momento, pero creo que en esta división, cualquiera le hace partido a cualquiera, no te marca nada como estén en el momento. En ese día se define dentro de la cancha quién es el mejor”, afirmó.Acerca de América, el oponente del FC Juárez en octavos de final de la Copa MX, afirmó que no hay nada que añadir sobre él.“Un gran rival. Nada que agregar, todos saben lo que significa América, para nosotros es una gran motivación jugar contra un equipo de los grandes, así que ojalá que nos salgan bien las cosas y podamos dar un buen espectáculo”, manifestó.

