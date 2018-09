Un clásico de millonarios

No hay nada más importante que empezar con el pie derecho. La historia así lo indica y los Empacadores y Osos lo saben bien.De los 52 equipos que han ganado el Super Bowl, 42 de ellos iniciaron la campaña con una victoria. Más importante aún, ningún equipo tiene más victorias en la jornada inaugural que los Empacadores de Green Bay con 55. Los Osos de Chicago registran 54.Tan sólo otro capítulo en la rivalidad más añeja en la historia de la NFL, una que aventajan los Empacadores por un estrecho margen de 95-93-6. La marca entre estos dos equipos ha dado un vuelco desde la llegada del entrenador Mike McCarthy a Green Bay, con un registro de 17 triunfos contra sólo siete reveses ante el más acérrimo de sus enemigos.El debut de Matt Nagy como máximo estratega de los Osos será una prueba de fuego al ingresar de lleno a la añeja rivalidad. Nagy, uno de siete nuevos entrenadores y uno de seis que debutan en el cargo, fue el arquitecto del explosivo ataque de los Jefes la campaña anterior y ahora toma las riendas de unos Osos que, con el inexperto Mitch Trubisky en los controles, se ubicó en la posición 29 en puntos la temporada pasada.Sumándole otro ingrediente a la rivalidad está el enfrentamiento directo entre el defensivo y el mariscal mejor pagados de la NFL. Apenas el pasado 29 de agosto, Aaron Rodgers firmó un contrato por cuatro años y 134 millones de dólares. Tan sólo cuatro días después, los Osos adquirieron en un canje con Oakland al estelar apoyador Khalil Mack y ese mismo día acordaron por seis años y 141 millones.Rodgers y Mack podrán verse las caras a menudo en un duelo entre las principales virtudes de cada equipo. Rodgers está respaldado por un sólido reparto ofensivo que incluye al receptor Davante Adams y al ala cerrada Jimmy Graham, mientras que Chicago –novena mejor defensa de 2017– presume a Mack y al novato Roquan Smith como sus dos piezas principales.La primera semana comenzó el jueves con el triunfo de los campeones defensores Águilas de Filadelfia 18-12 sobre los Halcones de Atlanta. La actividad continúa hoy con los siguientes encuentros: Acereros en Cleveland; Bengalíes en Indianapolis; Titanes en Miami; 49ers en Minnesota; Texanos en Patriotas; Bucaneros en Nueva Orleans; Jaguares en NY Gigantes; Bills en Baltimore; Jefes en LA Cargadores; Halcones Marinos en Denver; y Pieles Rojas en Arizona.La primera fecha concluye mañana con una doble jornada, primero los Jets visitan a los Leones de Detroit y más tarde los Carneros van a Oakland.San Francisco en MinnesotaLos mariscales están acaparando mucha atención en estos días, aunque en este partido es en donde tienen que ser el foco de atención.Los Vikingos invirtieron casi todo el presupuesto en Kirk Cousins después que pasó dos temporadas como jugador de franquicia en Washington.Así que, el regreso de Dalvin Cook, el novato que fue la sensación hasta que se lesionó la rodilla, a la línea de golpeo es muy intrigante.Cincinnati en IndianapolisOtro regreso clave y por supuesto es un mariscal, es Andrew Luck de los Potros.Una lesión en el hombro que algunos aseguran fue mal diagnosticada y otros dicen que fue mal manejada, lo dejó fuera durante toda la temporada del 2017.Cuando está bien de salud es un jugador de élite, aunque la alineación que está bajo la dirección del nuevo entrenador Frank Reich parece cualquier cosa menos eso.Tennessee en MiamiMike Vrabel ha ganado tres Super Bowls como apoyador y en algún tiempo fue receptor y anotador.Se hará cargo del equipo de los Titanes que el invierno pasado logró llegar a los playoffs y derrotar a Kansas City, y tratará de construir sobre tal éxito en el escabroso Sur de la Conferencia Americana.Hay que observar al corredor Derrick Henry que será el caballo de batalla en la ofensiva.Washington en ArizonaAl igual que Patricia y hasta cierto punto, el nuevo entrenador de los Cardenales, Steve Wilks, logró su reputación como coordinador defensivo con Carolina.Una cosa es cierta, hará que los Cardenales jueguen un estilo más físico que en las últimas temporadas.En la ofensiva, aplicará de nuevo el futbol de fantasía en David Johnson en la posición de corredor.Jacksonville vs GigantesEl propietario de los Gigantes, John Mara, se refiere a lo que le sucedió a su equipo la temporada pasada como “una tormenta perfecta”. Nueva York intentó enderezar el barco al contratar a Pat Shurmur como entrenador y a Dave Gettleman como gerente general. Si los Gigantes se encuentran en buenas condiciones y si el seleccionado de segunda ronda Saquon Barkley es la reencarnación de LT –LaDainian Tomlinson, no Lawrence Taylor– este podría ser un peligroso equipo.Chicago en Green BayAhora que hablamos de cosas emocionantes, eso es exactamente lo que Khalil Mack hará por los Monstruos de Midway. Quizás no suceda hoy en el Lambeau Field; primero hay que dejar que el destacado jugador defensivo consiga estar en la condición requerida para jugar futbol.Chicago contrató al gurú ofensivo de los Jefes Matt Nagy como entrenador.Houston en N. InglaterraEste podría ser un enfrentamiento muy revelador para la primera semana de la temporada.Al igual que muchos equipos, los Texanos esperan poder salir librados de las lesiones que los arruinaron la temporada pasada. El haber recuperado a J.J. Watt, probablemente el mejor jugador defensivo que la NFL haya visto en los últimos seis años, y a Whittney Mercilus es algo enorme.Buffalo en BaltimoreEsta podría haber sido una muy buena oportunidad para ver a dos seleccionados de primera ronda en acción, Josh Allen de Buffalo contra Lamar Jackson de Baltimore. Pero ambos tendrán que quedarse en la banca, y, al menos en el caso de los Bills, se entiende. El entrenador Sean McDermott probablemente no quería que Allen debutara contra la agresiva y poderosa defensa de los Cuervos.Seattle en DenverSí, los equipos que se enfrentaron por la corona de la NFL en el 2013 no parecen ser los grandes oponentes que una vez fueron. Los cambios al roster tienen mucho que ver.La una vez insuperable defensa de Seattle está siendo reconstruida, mientras que, aparte de Russell Wilson lanzando en dirección del sorprendente Doug Baldwin, es difícil encontrar algo en la ofensiva para emocionarse.Denver adquirió a Case Keenum después de que fungiera como mariscal para Minnesota.Tampa Bay en N. OrleansLos Santos se ven muy fuertes después de haber seleccionado a poderosos jugadores en el Draft y haber realizado algunos cambios en su personal, lo cual les ayudó a casi poder llegar al partido por el título de la NFC la temporada pasada. Cuentan con ambos ganadores al reconocimiento del Novato del Año, el corredor Alvin Kamara y el esquinero Marshon Lattimore, mientras que Drew Brees puede imponer mucho más récords como mariscal a sus 39 años.KC en Cargadores de LAHay mucho amor en camino para los Cargadores ahora en su segunda temporada que juegan en un estadio de futbol soccer. Y bien merecido que lo tienen dada su fortaleza en la presión sobre el mariscal y en el balance de su ofensiva. Recuerden, perdieron sus primeros cuatro partidos antes de terminar con una marca de 9-7 y por muy poco no pudieron calificar para la postemporada.Dallas en CarolinaLas grandes peguntas en torno a Dallas:— ¿Cuán beneficioso será contar con Zeke Elliott en el cuadro de corredores durante toda la temporada?— ¿Acaso Dak Prescott podrá recrear su grandioso año de novato con Elliott a su lado?— ¿Quién capturará el balón ahora que Jason Witten y Dez Bryant ya no estarán?Jets de NY en Detroit, lunes por la nochePerdón por enfocarnos una vez más en el mariscal.En esta ocasión se trata de Sam Darnold, el único integrante de los cinco lanzadores del balón que fueron elegidos en la primera ronda del Draft de este año que será el titular.Tiene determinación, mucho talento en el brazo y maneras de escapar de los presionadores rivales.Por supuesto, también es el mariscal de los Jets.Carneros en Oakland, lunes por la nocheOtro recién llegado en el 2018 –de hecho es un megaastro que está regresando a la acción– es Jon Gruden, el entrenador de los Raiders.Al ser convencido de dejar su trabajo como comentarista en ESPN, le dieron el reinado total en Oakland junto con una gran cantidad de dinero, Gruden ya exhibió su poderío al quitarles a los Raiders a su mejor jugador, el supremo presionador de mariscales Khalil Mack.