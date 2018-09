Debido a una serie de irregularidades en sus funciones y programas, la empresa de box ‘XXI Promotions’, que preside Abraham Carrillo, recibió una suspensión de 365 días por parte de la Comisión de Boxeo Profesional de Ciudad Juárez, que dirige Lorenzo Soberanes Maya.El pasado 21 de agosto dicha promotora solicitó a la Comisión su aval para realizar una función de boxeo profesional, el 8 de septiembre, en un gimnasio de la localidad.La cartelera que era encabezada por David Tizcareño, estaba conformada por un total de nueve pleitos.Como parte del protocolo, la Comisión se dio a la tarea de revisar el programa encontrando algunas irregularidades, mismas que fueron notificadas a la empresa para su modificación.“Esta situación para ellos resultó ofensiva y decidieron presionar mediáticamente, mediante el uso de un programa de televisión argumentando situaciones verdaderamente alejadas de la realidad y que solo reflejan el desconocimiento del reglamento y de la forma de hacer boxeo profesional”, compartió Soberanes en el comunicado que hizo llegar a los distintos medios.En el análisis que hizo la Comisión se marcaron las diferencias de peso entre los boxeadores, como fue el caso de la pelea principal.David Tizcareño está en la división de los supermedianos (más de 72.575 kilos hasta 76.206 kilos) y su rival, Alberto Pacheco, en superwelter (más de 66.678 kilos hasta 69.853 kilos).El dirigente destacó que no se autorizó la cartelera con la finalidad de salvaguardar la integridad de los boxeadores que vienen a la plaza a ganarse un dinero, y evitarle al promotor gastos de hospitalización, ya que tres de los boxeadores participantes se encuentra clasificados como de alto riesgo.“No es justo que arriesguen su vida, además para nosotros es importante evitarle al promotor gastos de hospitalización ante la posible afectación derivada de lo desigual de las contiendas”, dijo el comisionado.Otra de los causantes de suspensión se debió a que el programa se contrapone al reglamento, al subir al peleador estelar de cuatro a seis rounds, sin tener aún la cantidad mínima de peleas profesionales.El comisionado informó que también fue inhumano el pago de 750 pesos que dieron en su primera función, cuando de acuerdo al tabulador debieron ser mil pesos por round, contratado hasta ocho; en la caso de las peleas de 10 rounds son arreglos entre manejadores y empresa.Luego de no autorizar la función, el comisionado recibió críticas y amenazas mediante mensajes por parte de los empresarios de esta promotora, por lo que se determinó suspenderla.“Además de los mensajes en redes sociales y de texto, he recibido amenazas de que harán publica la forma en que me manejo en el boxeo. De manera honesta les digo que no tengo absolutamente nada de qué avergonzarme y que siempre he actuado en función de preservar la seguridad de los boxeadores y buscar hacer cumplir el reglamento que se encuentra público”, señaló Soberanes.

