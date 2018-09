Intratable

Washington.- Max Scherzer lanzó toda la ruta y los Nacionales de Washington aprovecharon la mala defensa de los Cachorros para vencer ayer 10-3 a Chicago en el primer duelo de una doble cartelera.Scherzer, en busca de su tercer Cy Young de la Liga Nacional de forma consecutiva, admitió nueve hits. Ponchó a 11 y golpeó a un bateador para colocar su foja en 17-6.Scherzer también pegó un sencillo productor para colocar su porcentaje en .270 en la temporada. Fue sólo uno de seis imparables de Washington, que aprovechó las nueve bases por bolas y los tres errores de los Cachorros. Los Nacionales anotaron cinco veces en la sexta entrada con apenas dos hits.El derecho retiró a 15 en fila después de que Tommy La Stella pegara doblete en la primera entrada. Perdió la blanqueada en el séptimo inning. Fue su segundo juego completo de la temporada y el décimo de su carrera.Juan Soto y Trea Turner impulsaron dos carreras cada uno por Washington.El mexicano Jaime García (0-1), en su debut con Chicago, cargó con la derrota al trabajar apenas un tercio de entrada en la que permitió tres carreras y otorgó tres pasaportes.Marlins 1, Piratas 5Pittsburgh.- Josh Bell jonroneó por segundo partido consecutivo, Iván Nova se llevó su primera victoria en un mes y los Piratas de Pittsburgh vencieron 5-1 a los Marlins de Miami, para su quinto triunfo en fila.En un partido jugado en una incesante llovizna, Bell le botó la pelota a Brett Graves abriendo el sexto episodio, para su 10mo, comparado con 26 el año pasado. Antes de su jonrón el viernes, Bell no empujaba carreras desde el 11 de agosto.El dominicano Nova (8-9) toleró apenas tres hits y ponchó a nueve en seis entradas. Había perdido tres aperturas consecutivas desde que le ganó a San Francisco el 9 de agosto.Pittsburgh, en 71-71, llegó a la marca de .500 por primera vez desde el 21 de agosto.Wei-Yin Chen (6-10) permitió tres carreras y cinco hits en cuatro innings, dejando su récord como visitante en 1-7, con promedio de carreras limpias de 9.13. En casa está 5-3, con 1.77 PCL.Miami cayó a 56-68.Padres 2, Rojos 7Cincinnati, Ohio.- Joey Votto puso fin a una sequía de dos meses sin cuadrangular con el 11er grand slam de Cincinnati –uno menos que el récord de la Liga Nacional– y los Rojos vencieron 7-2 a los Padres de San Diego en un juego reducido a siete entradas a causa de la lluvia.El juego comenzó una hora antes debido al pronóstico del clima y se jugó bajo una lluvia constante que se intensificó con un out en la parte alta del séptimo episodio.Votto se voló la barda ante Robbie Erlin (3-6) durante una ofensiva de siete anotaciones en el segundo inning para su primer cuadrangular desde el 9 de julio, la segunda sequía más larga de su carrera. Votto tenía 36 partidos sin un jonrón, sin incluir su tablazo en el Juego de Estrellas. Durante ese lapso pasó tiempo en la lista de lesionados debido a molestias en la rodilla.Fue el segundo grand slam para Votto en la campaña y el cuarto de su carrera. El jonrón con bases llenas de Scott Schebler durante el triunfo del viernes 12-6 impuso un récord para la franquicia con 10 en una campaña. La marca en la Liga Nacional es de 12 y de 14 en Grandes Ligas.Erlin trabajó tres innings y admitió ocho hits y siete anotaciones, todos en el segundo episodio.Matt Harvey (7-8) admitió el cuadrangular de dos anotaciones de Eric Hosmer y escapó a una amenaza de casa llena en la cuarta entrada. Ponchó a 10 en seis entradas, su cifra más alta el 8 de mayo de 2016, también ante San Diego.Astros 5, Medias Rojas 3Boston.- Alex Bregman llegó a 30 jonrones en la campaña y Charlie Morton volvió de la lista de lesionados con cinco sólidas entradas para guiar a los Astros de Houston a una victoria 5-3 sobre los Medias Rojas de Boston y su séptimo triunfo consecutivo.Martín Maldonado también disparó cuadrangular por Houston, líder del Oeste de la Liga Americana y ganador de los dos primeros juegos de la serie de tres partidos en la repetición de la Serie Divisional de la campaña anterior. Los Astros, campeones defensores, buscarán hoy la barrida ante los Medias Rojas, poseedores del mejor registro en Grandes Ligas.Morton (14-3) salió de la lista de lesionados después de ausentarse de su última apertura con molestias en el hombro derecho. Admitió una carrera y tres hits en el primer inning, pero Boston no volvió a anotar hasta el jonrón solitario de Xander Bogaerts en el quinto episodio.Morton igualó su total de triunfos de 2017. Permitió dos carreras y siete hits con tres ponches y dos bases por bolas. Roberto Osuna llegó a 15 salvamentos a pesar de admitir una carrera en la novena entrada. El mexicano salió del problema cuando dominó a J.D. Martínez en un rodado para doble matanza.El venezolano Eduardo Rodríguez (12-4) trabajó tres entradas y un tercio en las que permitiño cinco carreras y seis hits.Indios 9, Azulejos 8Toronto.- Roberto Pérez pegó jonrón y produjo cuatro carreras, Michael Brantley sacudió un cuadrangular de dos anotaciones y los Indios de Cleveland vencieron 9-8 a los Azulejos de Toronto.Brantley volvió a la alineación tras ausentarse los dos partidos anteriores con molestias en el pie izquierdo y bateó de 4-2 para ayudar a Cleveland a acercarse a asegurar un lugar en playoffs. Al comenzar la jornada, los Indios tenían un número mágico de 7 para asegurar su tercer título de la División Central de la Liga Americana de forma consecutiva.Josh Tomlin (1-5) sacó dos outs para quedarse con el triunfo y Cody Allen, el séptimo lanzador de Cleveland, trabajó la novena entrada para su 26to rescate.Pérez produjo todas sus carreras durante un ataque de siete anotaciones en la quinta entrada. Pérez inició el inning con un cuadrangular solitario, su segundo, y Brantley añadió jonrón con un out. Los lanzadores de Toronto dieron cinco bases por bolas en la entrada, incluyendo cuatro consecutivas, la última a Jason Kipnis con casa llena. Pérez le siguió con doblete de tres carreras.Randal Grichuk sacudió dos jonrones por los Azulejos, el cuarto juego en su carrera con al menos dos cuadrangulares.El derecho de los Azulejos Sean Reid-Foley (1-3) permitió seis carreras y cinco hits en cuatro innings y dos tercios en la cuarta apertura de su carrera. Dio cinco bases por bolas y ponchó a tres.Rangers 6, Atléticos 8Oakland, California.- Khris Davis se apoderó del liderato de jonrones en Grandes Ligas con 41, Matt Olson también se voló la barda para producir la carrera de la ventaja y los Atléticos de Oakland derrotaron 8-6 a los Rangers de Texas para llegar a cinco triunfos en sus últimos seis encuentros.Davis sacudió un cuadrangular de dos anotaciones en el primer inning y tiene 10 ante los Rangers esta campaña.Olson quebró un empate 6-6 ante Chris Martin (1-4) para abrir el octavo episodio. Olson tiene 25 jonrones este año, una marca personal y uno más de los que obtuvo la temporada pasada.Chad Pinder también disparó jonrón y Matt Chapman añadió un doblete productor en el octavo capítulo. Los Atléticos, con la mejor marca de Grandes Ligas desde el Juego de Estrellas (31-15) comenzaron la jornada con ventaja de seis juegos y medio sobre Seattle en la lucha por el segundo comodín de la Liga Americana.

