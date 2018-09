Brilla Blanco en juego de leyendas

Ciudad de México— Cuauhtémoc Blanco tomará posesión como Gobernador de Morelos hasta el 1 de octubre, pero hoy gobernó en el Estadio Azul.El "Temo" se robó la fiesta en el Clásico del Adiós al Azul, con un doblete y jugadas de fantasía para que el America venciera 3-1 a Cruz Azul.Frente a un inmueble repleto, las Águilas comandadas por Carlos Reinoso fueron superiores en un cotejo al que no le faltó polémica, buen futbol y mucha garra entre sus protagonistas.Apenas al 3', Blanco tomó el balón con autoridad y marcó de penalti para luego festejar como en antaño, haciendo la señal de Águila.El '10' azulcrema aprovechó una pena máxima que el silbante Armando Archundia pitó por una mano de Omar Rodríguez.Seis minutos después, el "Cuau" puso un pase de taconcito en el área para que llegara Chuy Mendoza y consiguiera el segundo tanto azulcrema.Entonces el cotejo fue subiendo de tono y La Máquina aceleró en búsqueda del descuento, mismo que encontró por la vía del penalti.El ídolo Carlos Hermosillo marcó desde los 11 pasos al 16', tras una falta sobre Joahan Rodríguez.El empate pudo llegar al 40', cuando La Máquina tuvo la oportunidad de anotar un nuevo penalti.Ante la ausencia de Hermosillo, que salió de cambio, César "Chelito" Delgado asumió la responsabilidad y terminó volando su disparo ante el descontento de la afición local.Así se fueron al medio tiempo, pero para entonces, el "Temo" ya había gambeteado, la había bajado hasta con la cadera, demostrando la clase que siempre lo ha caracterizado.El electo Gobernador de Morelos no le aflojó y se mantuvo en el cotejo para la segunda mitad, mientras que el resto de sus compañeros entraban y salían del campo para tomar respiro.Al 60', los ánimos se calentaron luego que Gabriel Pereyra ejecutara una dura entrada sobre Alfredo González Tahuilán; cuando el "Místico" se alejaba de Tahuilán, Sánchez Yacuta lo encaró y provocó el aquelarre.Con los ánimos calientes, un contragolpe celeste terminó con Isaac Terrazas jalando al Kikín Fonseca, falta que llevó a un nuevo confrontamiento entre ambos equipos.Cuando Cruz Azul encimó a las Águilas para conseguir el empate, un contragolpe azulcrema terminó en los pies de Blanco, quien nuevamente demostró su calidad.Al 72', Blanco le puso el moño al Adiós al Azul con una definición soberbia por encima del portero Alan Guadarrama, quien se estiró pero no pudo llegar al disparo colocado del "Cuau".Fiel a su costumbre, Blanco salió de cambio en el ocaso del partido en compañía de los abucheos de la afición celeste, que no pudo despedir al Estadio Azul con un triunfo de su equipo sobre el odiado rival y tuvo que ver al ídolo de las Águilas salir triunfante del terreno de juego.

