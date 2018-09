Desactivan Medias Rojas a Pedroia por resto de la temporada

Boston.- Dustin Pedroia está de regreso en el clubhouse de los Medias Rojas. Pero el segunda base de Boston no jugará en ningún partido por el resto de la temporada.El manager Alex Cora informó ayer que Pedroia ha sido desactivado oficialmente para el resto de 2018. Cora reveló que el veterano de 35 años tuvo una cirugía artroscópica adicional en su rodilla izquierda mientras se rehabilitaba en Arizona en julio para limpiar un poco de tejido. Pedroia tuvo dos procedimientos iniciales en la rodilla en octubre pasado.El cuatro veces elegido al Juego de Estrellas volvió a la acción en mayo durante tres juegos, pero se fue apenas de 11-1 con dos bases por bolas. Aun así, Cora dejó abierta la posibilidad para que el favorito de los fanáticos de Boston retornara antes del final de la temporada. Eso cambió luego de una conversación reciente con Pedroia.“Es duro no ser capaz de ayudar a los chicos”, dijo Pedroia. “Pero ha sido genial verlos y lo grandioso que ha sido el año. Hemos hecho muchas cosas enormes. Es esa época del año donde uno aprieta en busca de ganar la Serie Mundial”.“Será genial estar aquí y ver a los chicos intentar lograr eso”, agregó.Los Medias Rojas tienen la mejor marca de las Mayores y una enorme ventaja sobre los Yanquis en la División Este de la Liga Americana.Cora añadió que Pedroia sigue progresando desde el procedimiento de julio. Señaló que la decisión de sentarlo tiene más que ver con que no haya tiempo suficiente ni oportunidades de rehabilitación para tenerlo listo para jugar.“Nos quedamos sin tiempo”, dijo Cora. “Hicimos el proceso de la manera correcta, simplemente no sucedió”.Pedroia indicó que su programa de rehabilitación se mantiene a tiempo para que esté listo cuando inicie el campamento primaveral de entrenamientos en 2019.“Estaré listo, al 100 por ciento”, sostuvo.Sale Bailey de rotación de RojosCincinnati, Ohio.- Los Rojos sacaron a Homer Bailey de su rotación de abridores, por lo que su lanzador mejor pagado se quedó sin funciones por el resto de otra decepcionante temporada.Bailey posee marca de 1-14 con 6.09 de efectividad y ha perdido nueve decisiones en fila. Los Rojos tienen registro de 1-19 en juegos que Bailey inicia esta campaña, su cuarta en fila que se ve interrumpida por lesiones.El manager interino Jim Riggleman anunció ayer que el novato Tyler Mahle tomará el lugar de Bailey en la rotación por el resto de la temporada. Bailey continuará con sesiones de bullpen y manteniéndose en forma en caso que sea necesitado para una apertura.A principios de la campaña los Rojos consideraron colocar a Bailey en el bullpen, pero el derecho no cree que sea capaz de lanzar como relevista.“No es que esté dispuesto a hacerlo, sólo cree firmemente en que la preparación que necesita significa que no podrá ayudar al equipo desde el bullpen”, comentó Riggleman. “Esa transición es algo en lo que tiene que prepararse una vez que concluya la temporada”.

