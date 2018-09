Roma.- Diez meses después de fracasar en su intento por clasificar al Mundial, Italia sigue sin demostrar méritos.En su primer duelo competitivo desde la derrota en el repechaje del año pasado contra Suecia, los Azzurri requirieron de un penal en los minutos finales para empatar ayer 1-1 con Polonia en la Liga de Naciones de la UEFA.El mediocampista Jorginho, nacido en Brasil, concretó el penalti después que el sustituto Federico Chiesa provocó la pena máxima por Italia.Polonia se fue al frente a finales de la primera mitad luego que Piotr Zielinski remató de volea un servicio de Robert Lewandowski.“Cometimos demasiados errores cuando jugamos desde atrás y eso dio a Polonia la oportunidad de contraatacar, que era lo que querían hacer de cualquier modo”, dijo el técnico de Italia, Roberto Mancini.Fue el tercer gol de Zielinski en la temporada en contra del arquero Gianluigi Donnarumma, tras marcarle un doblete en el triunfo del Nápoli 3-2 sobre el Milán el mes pasado en un duelo de la Serie A.En su primer juego oficial al frente de la selección italiana del técnico Roberto Mancini, Federico Bernerdeschi generó un par de oportunidades de peligro por los Azzurri.Mario Balotelli jugó poco más de una hora sin generar peligro antes de dejar el campo, aparentemente lesionado.“Mario necesita jugar. Es un jugador experimentado en la escena internacional, pero sus niveles de acondicionamiento físico son un problema en este momento”, comentó Mancini.El único triunfo de Italia en sus últimos ocho encuentros fue un 2-1 sobre Arabia Saudí en un amistoso disputado en mayo pasado.Los Azzurri se ubican en el 21er puesto de la clasificación de FIFA –sólo un peldaño por debajo de Perú y uno por encima de Estados Unidos– lo que representa su peor ubicación desde que se introdujo el sistema de clasificación hace 25 años.El próximo duelo de Italia será una visita a Portugal, que no contará con Cristiano Ronaldo, el próximo lunes.“Esperamos mejorar desde el lunes, pero claramente no podemos arriesgarnos a más tropiezos luego de este empate”, consideró el defensa Leonardo Bonucci. “Portugal es el campeón reinante de Europa y no debe ser subestimado”.En la Liga B, Rusia ganó 2-1 a Turquía para extender su buen momento luego de clasificarse a cuartos de final en el pasado Mundial.En la Liga C, Albania venció 1-0 a Israel, Serbia 1-0 a Lituania y Rumania empató 0-0 con Montenegro.En la Liga D, Azerbaiyán y Kosovo igualaron 0-0 y las Islas Feroe derrotaron 3-1 a Malta.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.