Hechos garras

Houston.- La Selección Mexicana está verde, y lo que le sigue.El juvenil Tricolor de Ricardo Ferretti no tuvo la estatura futbolística para competir contra un equipo con jerarquía como Uruguay, que goleó 4-1 comandado por Luis Suárez.Muy pocos entrenamientos tuvo México para tratar de superar a un rival tan adaptado a un estilo de juego, de jerarquía, que adelante tiene a un 9 que corre como novato, y que en la portería presume a Fernando Muslera, que realizó tres grandes atajadas a remates de Hirving Lozano, Víctor Guzmán y hasta en un penal ejecutado por Raúl Jiménez.En el Tricolor pidieron paciencia para la nueva generación, algunos de los cuales mostraron personalidad, como Roberto Alvarado y Diego Lainez, por eso habrá que exigirle a los de experiencia como Jonathan dos Santos, quien intervino en los tres tantos de Uruguay mientras él estuvo en la cancha.Raúl Jiménez, por su parte, sigue sin mostrar el peso específico al ataque no sólo por la falla del penal, sino por sus decisiones frente a la portería, muy lejos de la efectividad de un hombre como Javier Hernández.Elías Hernández, quien se cansó de alzar la mano en el proceso de Juan Carlos Osorio, estuvo lejos de ser el hombre desequilibrante que es en la Liga. Tuvieron que ser jóvenes como Lainez y Alvarado, quien incluso provocó el segundo penal, así como Víctor Guzmán con todo y su remate de tijera los que dejaran buenas sensaciones por su atrevimiento con la pelota.En la era de Osorio, México era un roble a balón parado. Ayer fue lastimado por esa vía, al 21’ con el gol de José María Giménez en el que le ganó el cabezazo a Gallardo y en el que de nada sirvió que Dos Santos cuidara el primer poste. El Tri tuvo una rápida reacción gracias a su mejor hombre, Hirving Lozano, que ganó casi todos los mano a mano, que provocó el penal que Raúl Jiménez habría de acertar al 25’.Pero Uruguay fue mucha pieza. Luis Suárez de tiro libre (aprovechando que Dos Santos no saltó) y cobrando un penal a lo Panenka marcaron la senda del partido. En el complemento, al 58’, Suárez mandó un centro de rabona justo a la ubicación de Gastón Pereiro, quien marcó el cuarto.México no se acercó en el marcador por culpa de Muslera, quien con las uñas desvío un cabezazo muy angulado del “Chucky”, una tijera del “Pocho” Guzmán, el penal de Jiménez...El Tricolor se mide el martes a la también juvenil versión de Estados Unidos.

