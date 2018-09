Maradona, sin problemas para dirigir en México

Ciudad de México.- Diego Maradona no tendrá problemas para dirigir al club Dorados porque no existe un conflicto laboral con el club bielorruso que lo fichó como su presidente honorario, informó el excapitán de la selección de Argentina ayer.Maradona firmó en julio con el Dinamo Brest de Bielorrusia y existían dudas sobre la disponibilidad laboral que tendría para poder estar en el banquillo del equipo mexicano de la Liga de Ascenso con el que acordó dirigir el jueves.En un mensaje publicado en su página de Facebook, Maradona compartió un mensaje del club europeo donde informa que sus funciones como presidente apuntan a popularizar el deporte en Bielorrusia, además de campañas para atraer patrocinios pero que, de acuerdo a su contrato: “puede ocupar puestos en organizaciones externas”.“Diego Maradona continúa ocupando el cargo de presidente honorario de Dinamo Brest, al mismo tiempo que lo comparte con el puesto de entrenador del club Dorados, del futbol mexicano”, dice el comunicado.Maradona, quien será presentado el próximo lunes en Culiacán, accedió a ser el nuevo técnico de Dorados, aunque no se revelaron los detalles económicos del acuerdo ni su duración.“Quiero confirmar mi viaje, hoy, hacia México, para asumir la dirección técnica del club Dorados. Y que voy a seguir siendo el presidente honorario del Dinamo Brest. Estoy feliz de asumir este nuevo desafío, y de seguir ligado al fútbol, que es mi vida”, escribió en Facebook.Dorados tiene su sede en Culiacán, capital del estado noroccidental de Sinaloa, una zona que ha sido afectada por la violencia relacionada con la presencia de uno de los principales cárteles de drogas en el mundo.

