Llega a 18

St. Petersburg, Florida.- Blake Snell empató el liderato de Grandes Ligas con 18 triunfos, Nick Ciuffo y Kevin Kiermaier dispararon jonrones de tres anotaciones y los Rays de Tampa Bay derrotaron ayer 14-2 a los Orioles de Baltimore.Snell (18-5) igualó en el liderato a Corey Kluber, de los Indios de Cleveland, después de permitir dos carreras, cinco hits y ponchar a nueve en cinco innings y un tercio.Tommy Pham sacudió un jonrón solitario en el quinto inning y Ji-Man Choi disparó un grand slam en el sexto para ayudar a los Rays a alargar a nueve su racha de triunfos en casa. En total, Tampa Bay tiene 14 triunfos en sus últimos 17 juegos, en los que ha superado 93-49 a sus rivales.La derrota representa la tercera vez que los Orioles (41-100) alcanzan al menos las 100 derrotas (1988 y 1954) desde que llegaron a Baltimore procedentes de San Luis al finalizar la campaña de 1953.Ciuffo disparó su primer jonrón en Grandes Ligas ante Dylan Bundy (7-14) en el segundo capítulo antes de que Kiermaier pusiera el marcador 6-0 un inning más tarde con su tercer vuelacercas en los últimos dos encuentros.Filis 4, Mets 3Nueva York.- Rhys Hoskins rompió el empate con un jonrón en la octava entrada para otorgarle el triunfo a Aaron Nola y los Filis de Filadelfia derrotaron 4-3 a los Mets de Nueva York.Carlos Santana sacudió un cuadrangular de dos anotaciones por los Filis, que iniciaron la jornada a 3.5 juegos de los Bravos, líderes de la División Este de la Liga Nacional.Nola (16-4) ponchó a ocho en siete innings para igualar al as de Washington, Max Scherzer, en el liderato de triunfos de la Liga Nacional. Ambos compiten con el astro de los Mets, Jacob deGrom, por el premio Cy Young de la Liga Nacional y Nola colaboró a su causa el lunes frente a deGrom, quien se encontraba en la caseta de enfrente.El derecho otorgó una base por bolas y tres hits, incluyendo el cuadrangular de Dominic Smith para igualar la pizarra en el séptimo capítulo. Hoskins se enredó con una recta de 97 mph de Tyler Bashlor (0-3) para llegar a 28 cuadrangulares con su tablazo para abrir el octavo inning.El dominicano Seranthony Domínguez trabajó la octava perfecta en orde y Tommy Hunter retiró en fila la novena para su cuarto rescate.Cardenales 3, Tigres 5Detroit.- Jeimer Candelario conectó un cuadrangular de dos carreras con un out en el noveno inning para dar a los Tigres de Detroit una victoria por 5-3 sobre los Cardenales de San Luis.El dominicano Marcell Ozuna aportó un par de cuadrangulares para la causa de San Luis, que ha perdido cuatro de sus últimos seis juegos. Los Cardenales mantienen una ligera ventaja por el segundo boleto de comodín de la Liga Nacional.Los Tigres sumaron su tercer triunfo consecutivo.El novato venezolano Víctor Reyes pegó un sencillo a Jordan Hicks (3-4) con un out y Candelario continuó el ataque con un batazo que cayó al bullpen de los Tigres al fondo del jardín izquierdo.El taponero de Detroit Shane Greene (3-6) se llevó el triunfo con una novena entrada en blanco.Marlins 3, Piratas 5Pittsburgh.- Jordan Luplow rompió el empate con un jonrón de dos carreras en el séptimo inning, Josh Bell también aportó un cuadrangular de dos anotaciones y los Piratas de Pittsburgh remontaron para ganar 5-3 a los Marlins de Miami.Kevin Kramer impulsó su primera carrera con un sencillo con dos outs en el séptimo capítulo que puso la pizarra 3-3. Después Luplow pegó el bambinazo en cuenta de 1-2 ante el relevista colombiano Tayron Guerrero (1-3) para su tercer vuelacercas de la campaña.Kramer conectó su primer imparable en Grandes Ligas al inicio del encuentro en su primera titularidad en las Mayores.El dominicano Gregory Polanco abandonó el partido con molestias en el hombro y rodilla izquierdos luego de barrerse torpemente en segunda base en el sexto episodio.El dominicano Richard Rodríguez (4-2) lanzó una entrada en blanco. El cerrador venezolano Felipe Vázquez trabajó la novena para su salvamento 31.Indios 2, Azulejos 3, 11Toronto.- Kevin Pillar conectó un jonrón solitario en la parte baja de la entrada 11 después de que el aspirante al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, José Ramírez, dejó las bases llenas en la parte alta del inning, permitiéndole a los Azulejos de Toronto vencer 3-2 a los Indios de Cleveland.Pillar sacudió el segundo cuadrangular para ganar un juego en su carrera ante los lanzamientos del derecho Adam Cimber (3-6). Fue el 12do jonrón de la temporada para el jardinero de los Azulejos.Pillar llegó a la antesala con dos outs en el noveno inning, pero Neil Ramirez envió al juego a entradas adicionales al dominar a Richard Ureña con un elevado.Yan Gomes disparó un jonrón solitario por los Indios, que llegaron al juego con número mágico de siete para asegurar su tercer cetro consecutivo de la División Central de la Liga Americana.

