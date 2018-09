Sacarán chispas

Nueva York.- Las similitudes son sorprendentes.Ambos son pesos welter entrenados por sus padres. Los dos son excampeones mundiales. Ambos están enfocados en volver a la cima tras perder con Keith Thurman. La similitud entre los dos se extiende incluso a la sede de la pelea.Danny García y Shawn Porter han recorrido caminos paralelos, lo que hace apropiado que se enfrenten por el título mundial vacante de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) hoy por la noche en el Barclays Center.“Es uno de esos momentos en los que tengo mucho que demostrarme que sigo siendo el mejor peleador del mundo”, aseveró García.No obstante, basta un simple vistazo para darse cuenta que no será una contienda fácil.Si bien García –que abre como ligero favorito para los corredores de apuestas– es el welter mejor ubicado en el ranking del CMB, es seguido de cerca por Porter. Jessie Vargas, Kudratillo Abdukakhorov y Egidijus Kavaliauskas completan los primeros cinco.“Sé que la gente ha ganado dinero gracias a mí”, señaló Porter el jueves durante la última conferencia de prensa previa a la pelea. “Y no fue porque yo fuera el tipo que se esperaba que ganara. Así que habrá mucha gente ganando mucho dinero, y estoy esperando hacer lo que sea necesario para que les paguen”.García tiene marca de 34-1 y viene de una victoria por nocaut técnico sobre Brandon Ríos en Las Vegas, el 17 de febrero. Su única derrota fue la decisión dividida ante Thurman.Porter posee un récord de 28-2-1 y ha ganado cuatro de sus últimas cinco peleas. Su único revés en ese período fue vía decisión unánime el 25 de julio de 2016, también ante Thurman, por el título welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).“Keith se sacó la lotería con nosotros dos”, dijo Porter. “Mi pelea fue más competitiva y debió haber sido, si acaso, una decisión dividida a mi favor”.El título del mundo fue dejado vacante por Thurman en abril debido a una lesión. El estadounidense de 29 años no ha peleado desde que venció a García para unificar los cinturones de las 147 libras del CMB y la AMB, el 4 de marzo de 2017. Luego de la pelea, a Thurman le retiraron quirúrgicamente astillas de hueso y depósito de calcio del codo derecho.Será guerra mexicana entre Estrada y OrucutaEl excampeón mundial unificado, el mexicano Juan Francisco “Gallo” Estrada, enfrentará a su compatriota, Felipe “El Gallito” Orucuta, en un combate eliminatorio supermosca avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en la pelea estelar de la serie SuperFly 3, que se llevará a cabo hoy, en el Forum de Inglewood, California.Ayer se llevó a cabo el pesaje oficial de esta cartelera, con Estrada marcando 114.5 libras, mientras que Orucuta detuvo el péndulo en 114, para este duelo pactado a 12 rounds.En esta misma velada, el tres veces campeón mundial filipino, Donnie Nietes, tratará de seguir haciendo historia, cuando enfrente a su compatriota, Aston Palicte, por el título mundial vacante supermosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en una atracción especial del SuperFly 3.

