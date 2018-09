La carrera por la silla de la jurisdicción de la Zona Uno aún no inicia de manera formal y Juan Pedro Santa Rosa, director del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física dio a conocer ayer los nombres de dos posibles candidatos al cargo: Óscar Montes y Daniel ‘Chito’ Cereceres, más los que surjan.Cumplida una tormentosa gestión de Juan Pedro Plascencia al frente de esta zona, marcada por el rompimiento con Montes, principal inversionista de Indios de Ciudad Juárez y con el manager Marcelo Juárez, el cual, hizo público el martes siete de agosto, Santa Rosa declaró que buscarán un nuevo jurisdiccional.Mencionó que finalizada la temporada 2018 que está en semifinales, le dará un espacio a la afición local, a la que consideró la más fiel del estado en beisbol y, la que presenta mejores entradas y evaluará a quienes podrán ser los candidatos fuertes para ocupar el puesto.“Puede ser Óscar Montes, puede volver Daniel ‘Chito’ Cereceres, habrá que esperar qué otros candidatos se postulan para dirigir la jurisdicción número uno”, dijo.El dirigente del deporte en el estado calificó el trabajo de Plascencia Chávez al frente de la Zona Uno, -elegido al cargo el uno de diciembre del 2017, como ‘no óptimo’ y mencionó que le hizo llegar una serie de comentarios, una crítica fuerte.“Creo que fue una crítica muy fuerte la que le hice, se la hice de manera personal y positiva y él ya sabe. Básicamente, a veces no puedes ser tan buena persona y yo creo que el tocayo es muy buena persona. A veces hay que ser un poquito más difícil de tratar”, manifestó.Con el informe financiero y deportivo de cada una de las diez zonas del estado por presentar a la Liga Estatal, en diciembre entrante, en día por definir, fecha en la que también evaluará el trabajo de Francisco Javier Fierro, presidente de la Liga y de la Asociación Estatal de Beisbol, Santa Rosa descartó a Plascencia para continuar en el cargo en el 2019.“Definitivamente, llegamos a un acuerdo, a una conciliación, definitivamente va a ser muy difícil que siga el tocayo, habrá que buscar candidatos para esta jurisdicción”, expuso.Manifestó que fue el mismo Plascencia Chávez quien le comentó que no quería seguir más en el puesto.“Obviamente por esta situación que se dio y hablándolo con él, él mismo dijo: ‘sabes qué, fue mucho estrés, fueron muchas broncas y la verdad es que prefiero hacerme a un lado’”, apuntó.En torno al citado acuerdo o conciliación con Plascencia Chávez, indicó que aún hay detalles por trabajar.“Todavía tenemos que aclarar algunas situaciones de los palcos –los famosos 500 mil pesos-, de los patrocinadores que retiraron sus cosas. La verdad es que, en esta conciliación, se le condonarán algunas multas si se hace responsable de algunas situaciones, sobre todo, de pagos a jugadores y a proveedores”, expuso.Apuntó que el instituto recibió reportes de falta de pago a peloteros, entre junio y julio.“Parece ser, falta nada más que lo oficialice el tocayo –Juan Pedro Plascencia-, parece ser que ya está todo saldado en cuanto a jugadores y el personal del equipo, nada más falta que lo documente”, apuntó.Acerca del monto de los adeudos que se tenía a jugadores comentó que no tiene el dato y señaló que se trataba de tres integrantes de la tribu.Al final del día, admitió que el Instituto Chihuahuense del Deporte y la Liga Estatal de Beisbol, fallaron en la elección del jurisdiccional en esta zona.“Definitivamente, quien hace el nombramiento es la liga y lo hizo en consenso con un servidor. Se apostó por un perfil sano, un perfil limpio, un perfil joven, un perfil fresco, que conocía el medio y que, al parecer, en aquel entonces, traía el apoyo económico. Como las decisiones en la vida, hay buenas y malas y de esto se aprende y, a la mejor, entre liga e instituto no se tomó la decisión que más hubiera beneficiado, pero hay que retomar, hay que volver a ver las cartas con las que estamos jugando y seguir para adelante”, finalizó.

