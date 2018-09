Del Potro, a la final tras abandono de Nadal

Nueva York.- Casi una década después de su consagración en el Abierto de Estados Unidos, Juan Martín del Potro jugará su segunda final de Grand Slam. Y las rodillas de Rafael Nadal volvieron a atormentarle.El argentino accedió al duelo por el título de su torneo favorito debido a que su rival español se retiró ayer de la semifinal a causa del dolor que le causaba el tendón rotuliano.Del Potro ganaba 7-6 (3), 6-2 tras dos horas de partido cuando el campeón reinante anunció que no podía continuar.“Dejó de ser un partido de tenis al final”, dijo Nadal. “Sólo había un jugador en la pista, el otro parado. Odio retirarme así, pero seguir jugando otro set era demasiado para mí”.El número uno del mundo tiene un historial de tendinitis en ambas rodillas. Al atardecer de ayer, la molestia le empezó a torturar cuando el partido apenas despuntaba. Con el marcador 2-2 en el primer set, Nadal sintió un pinchazo al finalizar un largo peloteo.El fisioterapeuta le vendó la articulación, pero el español se quitó el vendaje en el siguiente cambio de lado.Su frustración y desconsuelo se plasmaron cuando, sentado en el banquillo, se pegó en la rodilla derecha con una botella de plástico.“No me sentí para nada cómodo”, contó Nadal. “No podía correr, no me podía apoyar, ni hacer fuerza para sacar. Sinceramente es muy desagradable retirarme”.Durante el segundo parcial, Nadal apenas se podía desplazar y se pudo escuchar cuando dijo que iba a retirarse. Fue lo que hizo eventualmente.“No es la mejor manera de ganar un partido”, dijo Del Potro. “Me gusta jugar contra Rafa porque es el tenista más luchador. No me gusta verlo sufrir y estoy triste por él”.Su rival de turno será el serbio Novak Djokovic, quien alcanzó su octava final del US Open al vencer 6-3, 6-4, 6-2 al japonés Kei Nishikori.Djokovic busca su tercer título del Flushing Meadows y el 14to cetro de Grand Slam de su carrera. El serbio, sexto preclasificado, se perdió la edición del año pasado debido a una lesión en el codo derecho.Fue el segundo abandono de Nadal en un grande esta temporada. También se retiró durante el quinto set de su duelo de cuartos de final del Abierto de Australia ante Marin Cilic por culpa de una dolencia en el muslo derecho.

