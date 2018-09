Reinicia el camino

Ciudad de México.- Una de las generaciones más talentosas en la historia de México no pudo superar la barrera de los octavos de final en la Copa Mundial.El Tri ha dado por cerrado ese ciclo y aprieta el botón de reinicio pensando en los próximos dos mundiales, apostándole a una nueva camada de jugadores que hoy tendrán su primer examen para mostrar de qué son capaces cuando enfrenten a Uruguay en un partido amistoso.Los mexicanos llegaron a Rusia 2018 con un equipo en el que había 14 jugadores enrolados en clubes foráneos, una cifra récord para el país en mundiales. Pero por séptima ocasión consecutiva, México se atascó en octavos al perder ante Brasil.Ese equipo tenía una edad promedio que rondaba los 29 años de edad, incluyendo a 10 jugadores con 30 o más años, entre esos el ahora retirado Rafael Márquez (39), además de Jesús Corona (36), Alfredo Talavera (35), Oribe Peralta (34), Andrés Guardado (31) y Javier ‘Chicharito’ Hernández (30).Ninguno de esos jugadores fue citado por el entrenador interino Ricardo Ferretti para el partido ante Uruguay, que se realizará en Houston ni para el encuentro ante Estados Unidos que se disputará el próximo martes en Nashville.Ferretti, que releva temporalmente al colombiano Juan Carlos Osorio mientras se designa un entrenador definitivo, se decantó por una nómina con una edad promedio de poco más de 24 años. Incluyó a siete jugadores que reciben su primera oportunidad en la selección mayor.“Por ahora no piensen en si estos jugadores empatan, ganan o pierden, piensen en la formación que le estamos dando a estos muchachos”, dijo Ferretti, quien dirigió a México por cuatro partidos en 2015 previo a la llegada de Osorio. “Si no le damos al oportunidad a estos jóvenes, estamos truncando la posibilidad de evolución de México, ellos son el futuro de la selección mexicana y hay que darles una oportunidad”.Los debutantes son Roberto Alvarado, Diego Lainez, José Abella, Jesús Angulo, Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán y Erick Aguirre, todos con trayectorias en las selecciones juveniles. De ese grupo, Alvarado y Lainez son los que más han lucido en la máxima categoría con Cruz Azul y América, respectivamente.“Somos jóvenes y uno siempre trabaja para tener oportunidades, ahora hay que aprovecharlas de la mejor manera”, dijo el volante Erick Aguirre, titular con el Pachuca. “Es una gran generación con hambre, hay que demostrar de qué estamos hechos y aprovechar esta experiencia que viene”. De los 23 jugadores que estuvieron en Rusia, Ferretti sólo convocó al portero Guillermo Ochoa, a los zagueros Hugo Ayala, Jesús Gallardo y Edson Álvarez, a los volantes Jonathan dos Santos y Erick Gutiérrez y a los delanteros Hirving Lozano y Raúl Jiménez. El más veterano de esos ocho jugadores es Ochoa, de 33 años. Ayala, de 31 años, fue llamado de última hora por el lesionado Carlos Salcedo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.