Será Tomás Campos parte de la fiesta azul

Recordar es volver a vivir y las memorias de Tomás Campos brotarán en su mente mañana sábado cuando regrese al Estadio Azul, inmueble en el que debutó con la ‘Máquina Celeste’, –el 25 de marzo del 2000, en el empate a un gol con Atlas– y en el que Cruz Azul enfrentará al América, en el partido de leyendas, en el adiós de la citada instalación deportiva.En la escuadra que dirigirá Julio Zamora, Campos Alejandre, de 42 años, exlateral izquierdo del conjunto celeste, hoy entrenador de Bravos en Tercera División, se reencontrará con figuras como Carlos Hermosillo, Julio Pinheiro, César ‘Chelito’ Delgado, Gabriel Pereyra, Salvador Carmona y Melvin Brown.Francisco ‘Kikín’ Fonseca, Norberto Scoponi y Benjamín Galindo, son otros de los futbolistas invitados al cotejo por los cementeros.“Muy contento por la invitación y esperemos dar buen partido, porque, al fin y al cabo, es para toda la gente para toda la afición de Cruz Azul y América que puedan vivir un espectáculo con gente que ya había estado jugando en Primera División”, afirmó.Tomás expresó que mantiene contacto con jugadores como Delgado, Hermosillo y Pereyra.“Muchísimos compañeros que me va a dar mucho gusto verlos, otros ya los he visto, he platicado con ellos y, la mera verdad, recordar tiempos que vivimos juntos, te fortalece”, apuntó.Confesó que ha compartido anécdotas con Pinheiro sobre el futbol y las situaciones que generaban por el sector izquierdo que terminaron en goles de Sebastián ‘Loco’ Abreu, así como las asociaciones que Hermosillo y Zamora hacían en la cancha.“Esa es la parte bonita donde te vuelves a reencontrar con gente de futbol y gente que pasa el tiempo y sigue siendo amigo”, expuso.Acerca del Estadio Azul, Tomás, integrante de la escuadra que perdió la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors, en 2001, manifestó que ahí fue donde se formó como jugador.“Prácticamente me vio vivir ahí. Prácticamente ahí fue donde me formé, prácticamente donde viví muchísimas cosas buenas, también cosas malas, pero el hecho de pisar otra vez el Estadio Azul te da una emoción enorme, una alegría inmensa porque puedes generar muchísimas cosas”, expresó.Seleccionado nacional en el proceso de Javier Aguirre rumbo a ‘Corea Japón 2002’, resaltó que dentro de todo, los más bonito va a ser el reencuentro con sus compañeros de aquella época.Por el América que dirigirá Carlos Reinoso, estarán Luis Roberto ‘Alvez’ Zague, Isaac Terrazas, Cecilio de los Santos, Marco Sánchez Yacuta, Andrés Chitiva y Reinaldo Navia, entre otros.

