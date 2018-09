Empatan Alemania y Francia en la Liga de Naciones

Alemania y Francia empataron 0-0 en el primer partido de la Liga de Naciones, en un duelo en el que los dos porteros, Manuel Neuer y Alphonse Areola, evitaron que el encuentro terminara con goles.Los dos equipos salieron al campo con una disposición extremadamente prudente, para evitar que el contrario tuviera espacios para organizar jugadas de ataque y concentrados en no cometer errores.Francia mostró una formación y un planteamiento que se había visto durante el Mundial, dejándole la iniciativa al contrario y alternando fases de trabajo predominante defensivo, esperando posibilidades de contragolpe, con las que intentaba presionar en la mitad contraria.Alemania, tal vez un poco a su pesar, tenía claras ventajas en la posesión de balón pero arriesgaba poco lo que no era una sorpresa ya que el seleccionador, Joachim Löw, había anunciado que la prioridad era mejorar el trabajo defensivo tras la catástrofe vivida durante el Mundial.Pasó más de en cuarto de hora antes de que uno de los dos equipos rematase a puerta. Fue Alemania, con disparo dentro del área de Timo Werner que paró Alphonse Areola sin mayores problemas, el cuadro que dio primero la ilusión de que el partido podía ser otra cosa.Francia necesitó hasta el minuto 34 para su primer remate a puerta, pero éste fue una buena ocasión, con un cabezazo de Giroud, a centro de Kanté, que obligó a una buena parada al meta Manuel Neuer.Hacia el final de la primera parte Francia intentó hacer un poco más por la ofensiva y logró poner el balón en la mitad contraria En el segundo tiempo el partido se abrió un poco. Francia salió del vestuario en un plan más activo y tuvo unos primeros minutos de presión.En el 49', Antoine Griezmann remató desde buena posición pero el disparo fue demasiado centrado y no representó problema alguno para Neuer. Más tarde, en el 64, Griezmann lo volvió a intentar, esta vez desde fuera del área, obligando a Neuer a una buena estirada.Después, sin embargo, vino una fase de dominio alemán con varias buenas ocasiones y varias excelentes intervenciones de Areola.Marco Reus, Mats Hummels, en el minuto 72, y Thomas Müller, en el 75' se estrellaron contra la buena noche del meta francés que a la postre fue el mejor jugador del partido.

