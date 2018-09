Tras la corona

Denver.- El expediente de los Rockies de Colorado dice así: participaciones en la Serie Mundial 1, títulos de la División Oeste de la Liga Nacional 0.La falta de coronas divisionales es una cifra particular que el estelar torpedero Trevor Story y sus compañeros de equipo esperan remediar, especialmente con los Rockies trepados en un sitial que raramente han estado tan tarde en una campaña: solos en la cima del Oeste. Los Rockies no han ocupado el primer lugar tan avanzado el año desde 1995.Colorado arrancó el jueves con una ventaja de un juego y medio sobre los Dodgers de Los Angeles y dos sobre los Diamondbacks de Arizona. Los Rockies (77-62) arrancan un tramo clave recibiendo a los Dodgers en una serie de tres partidos a partir de hoy y seguidamente a Arizona por cuatro más.Los últimos 23 partidos de la campaña prometen ser vibrantes.“Un título divisional sería enorme, obviamente, pues nunca lo hemos conseguido”, dijo Story, quien el miércoles bateó tres jonrones, incluyendo uno de 505 pies, nuevo récord para el Coors Field. “Estamos confiados en que podemos hacerlo. Vamos a tratar”.Los Rockies son una anomalía entre los equipos líderes de divisiones. Su diferencial de carreras es de menos 8. En comparación, los Medias Riojas de Boston están tienen un diferencial de más 223 en el Este de la Liga Americana y los Astros de Houston andan con más 235 en el Oeste.Colorado ni siquiera anda muy bien en las probabilidades de llegar a los playoffs en su división. De acuerdo con ESPN, los Rockies tienen 48.2% de probabilidades, mientras que los Dodgers tienen 77.6%.“Pienso que somos el mejor equipo cuando hacemos bien las cosas y jugamos como deberíamos”, dijo el derecho Jon Gray, que lanza hoy ante el as de los Dodgers Clayton Kershaw.Recién salidos de una barrida sobre los Gigantes, los Rockies se encuentran 15 juegos por encima de la marca de .500. Estaban debajo ocho juegos el 28 de junio, pero desde entonces tienen marca de 39-20 –incluyendo 5-0 en septiembre.“Hemos estado jugando estos juegos significativos por un buen tiempo ya”, dijo Story.La últimas vez que Colorado estuvo solo en primer lugar a estas alturas de la temporada fue en 1995. Esa fue la campaña en la que el equipo se mudó al Coors Field y estaba liderado por astros como Dante Bichette, Larry Walker, Andrés Galarraga y Vinny Castilla, quien es ahora asistente especial del gerente general. Estaban liderando hasta el 27 de septiembre, cuando perdieron con un equipo de los Dodgers que ganaron la división por un juego.Colorado se ganó un puesto de comodín esa campaña. En la historia de la franquicia, han estado cuatro veces en la postemporada, todas de comodín. Los Rockies llegaron a la Serie Mundial en 2007, y fueron barridos por los Medias Rojas. La temporada pasada, perdieron un playoff de un juego con los Diamondbacks.Story y Nolan Arenado lideran el ataque con campañas estelares. Story batea .298, con 31 jonrones, 95 empujadas y 25 bases robadas. Pese a un bajón reciente, Arenado batea para .297, con 31 jonrones y 93 empujadas. A la defensa además anda en camino a su sexto Guante de Oro seguido en la tercera base.Añadieron veteranía con el toletero Matt Holliday, uniéndose a una alineación que ya incluía al segunda base DJ LeMahieu, al jardinero Charlie Blackmon, al primera base Ian Desmond y al jardinero Carlos González. Jugadores jóvenes como David Dahl y Ryan McMahon también han contribuido.En el pitcheo, el zurdo Kyle Freeland se encuentra entre los líderes de efectividad (2.96), mientras que el venezolano Germán Márquez acaba de hilvanar un par de aperturas con 10 ponches.El bullpen ha pasado por altibajos, pero Adam Ottavino lleva 100 ponches con efectividad de 1.96 y el cerrador Wade Davis encabeza la liga con 38 rescates.Con una marca de 40-32 fuera de casa, los Rockies están a una victoria de empatar su total de más triunfos como visitantes.“Este equipo sabe lo que tiene que hacer”, dijo Gray. “Vamos en la misma dirección y sentimos que va a pasar”.

