No le saca

Satisfecho por avanzar a los octavos de final en la Copa MX, Gabriel Caballero, director técnico de Bravos FC Juárez, manifestó que no le quita el sueño enfrentar a las Águilas del América, pues su deseo siempre es ganar, sin importar el rival.“Es algo que no me quita el sueño, yo quiero ganar siempre, pero eso no significa que para eso tenga que arriesgar cosas que no quiero arriesgar y que no es mi intención”, expuso.Aún por jugar el partido pendiente entre Atlas y Zacatepec, programado para el 13 de septiembre, el duelo contra las Águilas será el martes 24 o miércoles 25 del mes en curso, en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México.Caballero destacó el hecho que los Bravos avanzaron a la siguiente fase por primera vez desde el Clausura 2017, torneo en el que llegaron hasta cuartos de final y fueron eliminados por las Chivas Rayadas del Guadalajara, tres goles a dos.“Primero, la satisfacción de haber pasado a la siguiente fase, en un grupo donde nos tocaron dos equipos de Primera División –Toluca y Tijuana–. Dos equipos que son muy difíciles, pero que nos alcanzó para entrar en el segundo puesto y que nos alcanza para calificar”, subrayó.Resaltó que, de aquí en adelante, todo es ganancia para el FC Juárez.“Entonces, ahora, digamos, todo es ganancia lo que toca. Jugar contra el América es un buen sinodal, es una buena experiencia que se puede vivir con el equipo y ya veremos y analizaremos cómo se presentan en ese momento las condiciones para enfrentar ese partido más lo que nos viene también en la liga, en ese tiempo”, expuso.Luego de la visita a Celaya el próximo sábado 15, vendrá el descanso del FC Juárez, en la fecha nueve y a media semana, el cotejo contra los ‘millonetas’.“Veremos cómo están las condiciones y cómo van marchando las cosas para decidir cómo enfrentar ese partido. El plantel, el viaje, todo lo que rodea, las circunstancias de cómo esté el equipo, cómo se vayan dando los resultados que están en el medio para nosotros, qué podemos hacer para tener un buen partido”, expuso.Independiente a ello, aseguró que los Bravos serán competitivos contra el cuadro de Coapa y la idea es que se vean bien.“Seguramente, lo que sí, que vamos a tener un plantel para competir”, apuntó.En su sexta participación en la Copa MX, los Bravos regresan a la siguiente fase y el timonel mencionó que lograrlo no es sencillo.“Sabemos que no es fácil para los equipos del ascenso calificar a la siguiente fase, o calificas, pero si no estás entre los dos o tres equipos primeros, te toca ir de visitante. Siempre te toca con algún equipo de primera, los árbitros se inclinan para ese sector, entonces, te terminan, de cierta manera, llegando hasta un cierto punto, ya después no puedes llegar”, comentó.Afirmó que los Bravos insistirán y tratarán de llegar lo más lejos posible.