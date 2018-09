Llega Serena a su novena final

Nueva York.- Serena Williams tuvo un mal inicio en su semifinal del Abierto de Estados Unidos. Duró seis minutos.Ese fue el tiempo que le tomó perder los dos primeros games. Compensó el mal inicio jugando la siguiente hora prácticamente a la perfección, sobre todo en la red, para ganar 12 de los siguientes 13 juegos y vencer ayer 6-3, 6-0 a la letona Anastasija Sevastova.Y la estadounidense se ubicó en su novena final de Flushing Meadows y en la 36ta de su carrera en un torneo de Grand Slam.Por el título, Williams chocará con una rival que, en contraste, estará disputando apenas su primera final de un torneo grande, Naomi Osaka, quien aplastó más tarde a la local Madison Keys, por 6-2, 6-4.La japonesa Osaka, 20ma preclasificada, lució como si fuera la experimentada, frente a una tenista que había llegado a la final de este certamen el año pasado. Keys (14ta) no pudo convertir una sola de sus 13 oportunidades de quiebre.Con un triunfo más, Williams obtendrá su séptimo título del U.S. Open y su 24to campeonato de Grand Slam en su carrera para igualar a Margaret Court con la mayor cantidad en la historia. Williams posee ya el récord correspondiente a los 50 años que tiene la era profesional. Court ganó algunos de sus cetros contra rivales amateurs.“He estado trabajando mucho en mis voleas. He ganado un par de títulos de dobles, así que sé volear”, dijo Williams entre risas, antes de rematar con un chiste. “Generalmente sólo subo a la red para estrechar manos”.Williams había caído en semifinales en sus últimas dos visitas a Nueva York –contra Roberta Vinci en 2015 mientras buscaba completar el Grand Slam en un solo año, y ante Karolina Pliskova en 2016.Hace un año, Williams se ausentó del torneo para dar a luz a su hija Olympia. Posteriormente tuvo que lidiar con complicaciones debido a coágulos.La estadounidense volvió en febrero a la gira. Tres meses después regresó a los torneos de Grand Slam en el Abierto de Francia, pero tuvo que retirarse del certamen debido a una lesión. En su segundo torneo major, Wimbledon, cayó en la final.Ahora tiene la oportunidad de conseguir un título y convertirse, a semanas de cumplir los 37 años, en la mujer de mayor edad en obtener un campeonato de singles en un uno de los cuatro grandes certámenes.

