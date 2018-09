Tienen veteranos la puerta abierta

Ciudad de México.- Javier Hernández y el grueso de seleccionados mundialistas aún tienen cabida en el Tricolor.La convocatoria del Tri ha sido interpretada como el epitafio del grueso de la generación que compitió en Rusia. En la FMF frenan esas percepciones al mantener abiertas las puertas para aquellos que militan en el extranjero.“Un poco en la mira es como empezamos con un proceso renovado en el sentido de que algunos de los chavos que acaban de jugar el Mundial probablemente no estén, eso no quiere decir que no sean una posibilidad.“Hay que tomar en cuenta que si no empezamos con esta oportunidad que tenemos presente ahora es muy difícil algo en el futuro”, dijo el director general deportivo de la FMF, Guillermo Cantú.El promedio de edad de México es de 24 años, con esa plantilla se encarará hoy a Uruguay y el martes a otro rejuvenecido equipo de Estados Unidos. La ausencia de los habituales líderes tampoco marca el fin de las jerarquías.“Yo no diría que no se respeten, simplemente que arrancamos un proceso nuevo y con una gran oportunidad para los chavos”, expresó Cantú.Tan se respetan, que el grueso de los seleccionados que militan en Europa ya fue enterado del nuevo proyecto.“Hemos tenido la comunicación con muchos de los jugadores que han estado en el Mundial que fue en muchas cosas un momento positivo de poder recolectar y hablar, en este momento se decidió por este grupo y la posibilidad de enfrentar rivales importantes y dar esta experiencia, pero seguro más adelante todos los jugadores serán convocados”, expresó el director de Selecciones Nacionales, Dennis Te Kloese.

