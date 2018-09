Convence a Diego proyecto del 'Gran Pez'

Ciudad de México— De Bielorrusia a Sinaloa, del escritorio como presidente de club a la cancha para su regreso a la función de entrenador.Luego de 53 días como presidente del Dinamo Brest, Diego Armando Maradona toma el mando como técnico de los Dorados de Sinaloa, en el Ascenso MX.“Jorgealberto (Hank, dueño de Grupo Caliente, al que pertenecen Dorados y Xolos) tiene buenas amistades en Argentina y se le platicó del proyecto, de la ciudad, del equipo y el hecho de que él haya volteado al futbol mexicano no es poca cosa, nosotros con Maradona, con Paco (Ramírez) o con Juan Pérez, el objetivo es calificar a la Liguilla y pelear el Ascenso”, comentó Juan Pablo Santiago, director deportivo del club sinaloense.En suelo mexicano, el “Pelusa” alcanzó la mayor dimensión en su etapa de jugador al ganar la Copa del Mundo en 1986. Ahora en Culiacán el “10” albiceleste intentará llevar al “Gran Pez” a la Liga MX.“(La exigencia es) La misma que con Paco Ramírez o con el técnico que pueda estar es ascender al equipo a Primera División, ya lo logramos una vez y estamos seguro que lo podemos volver a lograr”, señaló el directivo.“El hecho de que venga Maradona, Pelé o el que sea, no te asegura nada, pero el objetivo sigue siendo el mismo”.Ayer, la directiva de Dorados anunció la contratación de Maradona a través de sus redes sociales. Santiago aseguró que no fue por dinero o por mercadotecnia.“El que haya llegado por dinero o por una campaña mediática no tiene sustento, él tenía un mejor ofrecimiento de otro país para tomar un cargo que no era de entrenador, él tiene muchas ganas de dirigir, nosotros valoramos que haya aceptado venir, pero tampoco es un técnico barato”, aclaró.La llegada de Maradona, quien debutaría con Dorados el 15 de septiembre en Culiacán ante Cafetaleros de Tapachula, generó opiniones a favor y en contra, como la de su exportero Alfredo Fraustro, quien lamentó vía twitter que el club sinaloense tenga dinero para contratar a Diego y no para pagarles el premio por ascender en 2015.Maradona llega a Dorados con el exportero Luis Islas como auxiliar, Gastón Romero como entrenador de porteros y Bruno Maffoni como analista de videos.

