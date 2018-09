Empatan Portugal y Croacia en amistoso

Portugal y Croacia empataron este jueves 1-1 en el encuentro amistoso disputado en el Estadio del Algarve de Faro (Portugal), donde ninguna de las selecciones brilló por su juego, aunque las mejores ocasiones fueron para Portugal, que lo intentó más.La primera parte no tuvo un claro dominador, aunque fue Portugal el que más insistió sobre la portería croata en la recta final del primer período.Tras un inicio intenso de los portugueses de Fernando Santos, que este jueves no contaban con Cristiano Ronaldo, el primero en marcar fue el combinado de Croacia, gracias a un tanto del extremo zurdo Perisic.Una jugada con varios rechaces que acabó en las botas del extremo del Inter de Milán y que no perdonó.Cuando parecía que Modric se hacía dueño del centro del campo, un centro cruzado tras un córner fue cabeceado a la perfección por el ex madridista Pepe, que subió las tablas al marcador del Estadio del Algarve.Tras el tanto luso, el mejor central de Croacia, Vida, tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado y fue sustituido por Jedvaj, jugador del Bayer Leverkusen.Ante la ausencia de Cristiano Ronaldo, Portugal renunció de inicio a jugar a la contra e intentó trenzar jugadas, sobre todo con el buen entendimiento de Cancelo, Bernardo Silva y Pizzi.La verticalidad llegó de la mano Bruma, un joven extremo zurdo de 23 años y de origen guineano que milita en el Leipzig y que en la temporada 2015-2016 jugó en la Real Sociedad.La segunda parte comenzó con un cambio por cada equipo, con la entrada en el combinado de las "quinas" de Gelson Martins (Atlético de Madrid) por Bernardo Silva y el ingreso del croata Milic en sustitución del jugador atlético Vrsaljko.La primera ocasión en la segunda parte la tuvo Perisic en el área pequeña, aunque cabeceó a las manos de Rui Patrício un balón muy claro.En el 55', Modric fue sustituido por el jugador del Chelsea Mario Pasalic y dos minutos más tarde el técnico de la subcampeona del mundo daba entrada a Ivan Santini por Marko Livaja.Además, pensando en el partido de la Liga de las Naciones que enfrentará el martes a España y Croacia en Elche, Zlatko Dalic también retiró a Perisic en el minuto 60.La presión de los portugueses surtía efecto ante una Croacia muy flaca en defensa, que apenas creaba peligro y que con la salida de Modric se quedó sin cabeza pensante, ya que Kovacic apenas tuvo peso en el encuentro.En el 77', buena jugada del bético William Carvalho y de Gelson Martins, que acabó con un centro de Mario Rui al borde del área ,que fue rechazado por la defensa croata y que se estrelló en la base del poste.La polémica de los últimos días entre Ronaldo y Modric también se dejó notar en la grada, ya que la afición lusa pitó al madridista Luka Modric cuando tocaba el balón, aunque cuando fue sustituido recibió la ovación de la grada.El partido, en el que no disputó minutos el valencianista Gonçalo Guedes, también sirvió para que debutara el joven centrocampista de 19 años Gedson Fernandes, que pertenece al Benfica.

