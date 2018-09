Tienen Pachuca y Tigres nuevos refuerzos; se cae fichaje del Atlas

Luego de pasar los últimos dos años en Boca Juniors, el volante colombiano Sebastián Pérez firmó ayer como último refuerzo del Pachuca para el torneo Apertura mexicano, informó el equipo.Pérez, de 25 años, disputó sólo 15 encuentros de liga con el Xeneize, donde formó parte de la conquista de los últimos dos campeonatos de Argentina.Pachuca no reveló los detalles económicos del acuerdo.Pérez debutó en el 2011 con el Atlético Nacional de su país, donde fue campeón de liga en cinco ocasiones y además participó en el campeonato de la Copa Libertadores del 2016.Con la selección de Colombia participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y en la Copa América Centenario del 2016. En las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 apenas fue requerido un par de veces.El delantero peruano Luis Humberto Da Silva desembarcó del futbol argentino en suelo mexicano y se convirtió ayer en el último fichaje de Tigres para el torneo Apertura, informó el club.Da Silva, de 21 años, pasó los últimos seis meses con Argentinos Juniors, donde apenas vio acción en cinco partidos y no pudo marcar goles.Tigres no dio a conocer más detalles sobre el fichaje.El delantero debutó con el Sporting Cristal de su país en el 2013 y dos años después emigró al fútbol holandés con la sucursal del PSV Eindhoven donde estuvo hasta el año pasado. Firmó luego con el Gremio de Brasil.A lo largo de su carrera, Da Silva ha sido internacional con su país en selecciones juveniles. En la selección mayor ha disputado apenas cinco encuentros.El inicio de la etapa del “Káiser” como directivo ha sido muy ajetreado.Rafael Márquez, presidente deportivo del Atlas, explicó que Mauricio Pinilla no será contratado debido a que existe un acuerdo firmado por el delantero con el Colón de Santa Fe, de Argentina.“Se ha hecho el comunicado de la institución: estábamos en pláticas con el jugador y sus representantes, y al final había temas contractuales que ellos no resolvieron, es por eso que al final desistimos de esa opción”, dijo Márquez.“Conforme iban transcurriendo las negociaciones, nos fuimos dando cuenta de su tema contractual, por eso también, ya con el tiempo encima, decidimos que no era opción para nosotros”.El cierre de registros para futbolistas provenientes del extranjero cerró ayer y Atlas el sólo consiguió a Nicolás Pareja.El Colón de Santa Fe impidió la libre negociación del chileno Pinilla, quien incluso ayer llegó a la CDMX.“El jugador tenía un vínculo acordado con Colón y esa institución estaría reclamándole al jugador que no puede pasar a otro club, le estaría cortando la libertad de trabajo, y el Atlas, ante tal situación, quiere evitar problemas”, señaló una fuente en Chile.Respecto al nuevo técnico, Márquez dijo que en los próximos días tiene que estar cerrada la operación. Ángel Guillermo Hoyos llegará a Guadalajara para firmar su convenio el sábado, informó una fuente.“Es una de las opciones que hemos manejado, al igual que otros entrenadores con los cuales ya he tenido alguna conversación”, puntualizó.“Esperemos que en los próximos días; estamos en pláticas finales ya para poder cerrar y concretar el posible el entrenador”.