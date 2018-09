Caen en el primero

En partido que se extendió hasta la décima entrada, los Chihuahuas de El Paso cayeron 8-7 ante los Grizzlies de Fresno, en el primer juego de la serie que define al monarca de la Conferencia del Pacífico del biesbol de Triple-A de los Estados Unidos.Temprano en el encuentro la ofensiva de Fresno le cayó al brazo del pitcher abridor del cuadro paseño, Walker Lockett.Kyle Tucker y Jack Mayfield fueron pasaporteados y la noche se le comenzó a venir a Lockett, quien en la misma primera entrada recibió la visita en el montículo del alto mando. La casa se llenó de osos pardos con la base por golpe sobre Aj Reed.Yordan Álvarez dio limpio doblete para remolcar las primeras dos carreras de ese rallie de cuatro.En jugada de fielders choice se produjo la tercera anotación y con otra jugada de out forzado, Álvarez llegó al plato con la cuarta para la causa visitante.El conjunto fronterizo respondió con tres carreras en el cierre del segundo capítulo. Allen Craig respondió con cuadrangular solitario entre jardín central y derecho.Con imparable, Brett Nicholas mantuvo la ofensiva ante las ofertas de Brady Rodgers. Al primer lanzamiento Dusty Coleman dio palo de cuatro esquinas para ajustar la pizarra cuatro por tres.En el cierre del tercer rollo los Chihuahuas le dieron vuelta al marcador con imparable productor de Ty France y sencillo de Brett Nicholas.Parecía que el equipo paseño había apagado el ímpetu de los Grizzlies, pero no fue así ya que en el quinto episodio de nueva cuenta retomaron la ventaja con la fabricación de tres carreras.Kyle Tucker, que en su turno al bat fue golpeado, arribó al pentágono con la del empate en un wildpitch.Con Yordan Álvarez en los senderos, Nick Tanielu depositó la esférica del otro lado de la barda, con el tercer cuadrangular de la noche, el primero para la causa visitante.Walker Lockett abandonó el encuentro luego de un trabajo de cuatro entradas y dos tercios; el tercer out de ese quinto inning lo colgó el relevista Jerry Keel, quien en la sexta entrada fue sustituido por T. J. Weir.Los Chihuahuas emparejaron la pizarra en el cierre de la séptima entrada. Raffy López, con imparable y Dusty Coleman, con elevado de sacrificio, impulsaron las dos carreras de la igualada.El triunfo lo amarró el equipo de Fresno en el décimo inning con imparable de Myles Straw.El segundo juego de esta serie se lleva a cabo este día, a partir de las 7:05 de la tarde. Por los Chihuahuas se esperan las ofertas de Logan Allen, mientras que por los Grizzlies lanzará Trent Thornton.

