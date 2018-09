Responde 'Piojo' a indirecta del 'Tuca'

Ciudad de México.- El que se lleva... Miguel Herrera respondió a la indirecta de Ricardo Ferretti, a quien advirtió que ahora tendrá que aguantarse por estar hablando.“Conmigo se ha pasado de lengua y ya lo hablaremos... Nos merecemos respeto, me parece que se dejó manejar por circunstancias, tendrá que aguantar estando ahí, de interino, de cómodo, de estar en una silla tan importante, no de acomodarse, sino de un lugar tan bueno, que se merece”, expresó a ESPN.Herrera dijo que se malinterpretaron sus declaraciones de que la FMF le armó la convocatoria a Ferretti, ya que al DT no le gustan los jóvenes.“No dije que le pusieron la alineación, Ricardo tiene un carácter muy explosivo, pero que diga que no (va a la Selección) y a los 10 días que sí, me parece que no se vale eso. Si va a estar ahí hablando y criticando a los demás, ahora que se aguante también”, comentó.Ferretti expresó el pasado lunes que como DT interino del Tri lo único que jamás hará es golpear a un periodista, en alusión a la agresión que le costó al “Piojo” su cese de la Selección.“No toqué a Martinoli, Luis García me paró, fue un manotazo... pero ya lo dejé en el olvido y me costó muchísimo, no tenía que hacerlo”, dijo.El técnico de las Águilas dijo que no se está postulando para el Tricolor.“Estoy feliz en el América, y cuando venga la propuesta lo pensaré, siempre estaré listo, pero no estoy levantando la mano, reitero. ‘Tuca’ se lo merece, es el mayor logro que se puede tener. Ya viví mi proceso, pero si me buscan estoy listo, pero también para estar en América muchísimos años”, comentó.