Es el mejor

Cleveland— Corey Kluber se convirtió en el primer pitcher acreditado con 18 victorias en las Mayores esta temporada, al recetar 10 ponches para que los Indios de Cleveland derrotaran ayer 3-1 a los Reales de Kansas City.Los Indios se acercaron más a su tercer título en la División Central de la Liga Americana. Dejaron en nueve el número para ganar la División.Kluber (18-7) toleró una carrera y dos hits en 6 y dos tercios de innings. El reinante Cy Young de la Liga Americana fue reemplazado tras 105 lanzamientos.Cleveland empleó tres relevistas para completar la faena de dos hits. Brad Hand sacó tres outs con ponches en el noveno para su octavo rescate tras ser adquirido en un canje con San Diego y suma 32 en la campaña.Boston 9, Bravos 8Atlanta— Brandon Phillips bateó un jonrón de dos carreras con dos outs en el noveno inning, coronando la remontada con la que los Medias Rojas de Boston vencieron ayer 9-8 a los Bravos de Atlanta.Boston superó una desventaja de seis carreras en la agonía del partido y barrió la serie de tres juegos entre líderes divisionales.Los dueños del mejor récord en las Mayores anotaron seis veces en el octavo para igualar la pizarrra, 7-7. Luego que Freddie Freeman bateó un jonrón solitario con dos outs por los Bravos en el octavo, los Medias Rojas se recuperaron, para su victoria 97 del año.Phillips, de 37 años, fue subido de Triple A el martes y debutó en segunda base. Luego que Andrew Bentinendi le bateó un sencillo a A.J. Minter (4-3), Phillips bateó un jonrón a las gradas del izquierdo.Phillips fue tres veces al Juego de Estrellas con los Rojos de Cincinnati. Su jonrón el miércoles fue el 211no jonrón de su carrera. Craig Kimbrel lanzó el noveno y se apuntó su 48vo salvamento.Ohtani a la ‘Tommy John’Anaheim, California— El japonés Shohei Ohtani, lanzador y toletero de los Angelinos de Los Ángeles, sufrió un nuevo daño en un ligamento de codo derecho, y los médicos han recomendado que se someta a la cirugía de Tommy John.Los Angelinos informaron que Ohtani se sometió ayer a una resonancia magnética en Texas, lo que reveló el problema en el ligamento cubital colateral.Ohtani tenía previsto lanzar una sesión ligera de bullpen. Siguió en la alineación de los Angelinos como bateador designado para el último encuentro de la serie ante los Rangers.El novato de 24 años sufrió originalmente un esguince del mencionado ligamento tras la apertura del 6 de junio, y recibió una inyección de plasma rico en plaquetas, así como otra de células madre. Bateó de nuevo a comienzos de julio, y volvió al montículo para abrir el juego del domingo en Houston.Pero laboró sólo dos innings y un tercio de esa apertura. Durante el encuentro, la velocidad de sus lanzamientos cayó drásticamente.Mets 7, Dodgers 3Los Ángeles— Zack Wheeler permaneció en el juego pese a ser golpeado en el pecho por una línea, y lució a lo largo de siete episodios para que los Mets de Nueva York derrotaran ayer 7-3 a los Dodgers de Los Ángeles.Max Muncy y Cody Bellinger dispararon sendos jonrones por los Dodgers, que buscan un boleto a la postemporada y sufrieron su tercera derrota en sus últimos 12 compromisos. Los Ángeles totalizó tres hits.El venezolano Wilmer Flores aportó un par de sencillos productores, y el dominicano Amed Rosario sumó tres inatrapables por Nueva York, que tuvo una foja de 5-4 durante una gira por el Wrigley Field, San Francisco y Los Ángeles.Wheeler (10-7) retiró a sus primeros 11 enemigos antes de que Justin Turner disparara una línea que golpeó al lanzador en el cuarto inning. Se calculó que la velocidad de la pelota cuando fue conectada era de 91 mph.El personal médico de los Mets revisó a Wheeler, quien permitió un jonrón de Muncy tres lanzamientos después. En total, toleró tres anotaciones y el mismo número de imparables, con nueve ponches y un par de boletos. Hyun-Jin Ryu (4-2) admitió cinco carreras –tres limpias– y 11 hits en seis entradas, sin regalar boletos y con ocho ponches.Azulejos 10, Rays 3Toronto— El cubano Aledmys Díaz bateó un jonrón de tres carreras como parte de un racimo de siete anotaciones en el primer inning, y los Azulejos de Toronto arrollaron ayer 10-3 a los Rays de Tampa Bay, con lo que evitaron la barrida en la serie de tres juegos.Aaron Sánchez ganó por primera vez en tres meses, apoyado por un gran ataque. Billy McKinney pegó un jonrón solitario por Toronto, que totalizó 16 hits y mejoró a una foja de 3-9 ante los Rays en esta campaña.Tampa Bay vio cortada una racha de cuatro triunfos consecutivos.El jardinero de los Rays, Kevin Kiermaier, disparó dos cuadrangulares solitarios. Es la tercera vez en su carrera que conecta más de un bambinazo en un encuentro. Lo consiguió también ante los Azulejos el 23 de agosto de 2017.La derrota fue para el derecho Tyler Glasnow (1-5), quien enfrentó a 10 bateadores y sacó dos outs. Permitió siete anotaciones y cinco inatrapables.Sánchez (4-5) toleró tres carreras y seis hits a lo largo de seis innings, incluidos los dos vuelacercas de Kiermaier. No ganaba desde el 3 de junio, cuando enfrentó a Detroit. Igualó su mejor cifra de la campaña, con ocho ponches.Piratas 3, Rojos 2Pitsburgh, Pensilvania— Jameson Taillon lanzó cinco efectivas entradas y ayudó a propinarle a Homer Bailey una nueva derrota, en el encuentro en que los Piratas de Pittsburgh vencieron ayer 3-2 a los Rojos de Cincinnati para completar la barrida en la serie de tres partidos.Taillon (12-9) admitió solo una carrera y ocho hits, no otorgó bases por bolas y ponchó a seis enemigos. En sus últimas ocho aperturas tiene registro de 5-2 con 2.56 de carreras limpias.Felipe Vázquez sobrevivió a una titubeante novena entrada al permitir el doblete productor del emergente Dilson Herrera sin outs en la pizarra, antes de completar su 30mo salvamento. Después de que Herrera colocó la pizarra en 3-2, Vázquez ponchó a Philip Ervin y Billy Hamilton, y dio bases por bolas a José Peraza y Joe Botto, antes dominar al líder de bateo de la Liga Nacional, Scooter Gennett, con un roletazo al pitcher.Bailey (1-14) perdió su novena decisión consecutiva y los Rojos tienen marca de 1-19 en sus aperturas esta campaña luego de que permitió tres carreras en cinco entradas. El único triunfo de Bailey fue el 12 de mayo en Dodger Stadium.Gregory Polanco y Francisco Cervelli pegaron sencillos productores consecutivos con un out en la tercera entrada para quebrar un empate 1-1. Collin Moran igualó la pizarra una entrada antes con un doblete productor.

