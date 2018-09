Amarran Pumas octavos de Copa MX

Ciudad de México.- El técnico David Patiño visualizó la clasificación de Pumas en la Copa MX... y cumplió.Sin apostarle a su cuadro titular, los Pumas sacaron el orgullo e hicieron gala de un juego ordenado para vencer al Tampico Madero, un rival que dejó en claro la distancia que existe entre la Primera y el Ascenso.Después de varias jornadas de sufrimiento, sin poder sumar y viendo cómo los demás se colocaban en los octavos de final, los hombres de relevo de los auriazules respondieron y pusieron al equipo en la segunda fase.Patiño estaba tan seguro de poder doblegar al Tampico que no dudó en debutar a José Castillo en la portería y en dejarle la responsabilidad de la zaga a dos jóvenes canteranos como Pablo Jáquez y Rodrigo González.Pumas fue tan superior en la cancha que por momentos subestimó al rival, dejó ir la oportunidad de golearlos y en el complemento el Tampico estuvo a punto de arrancarles el empate.El cuadro de la Jaiba se quedó con 10 hombres al minuto 40’, cuando se fue expulsado José Méndez, y una vez más el conjunto universitario se complicó, sin poder aprovechar la superioridad numérica.Le sucedió ante América, lo sufrió ante el León y ahora frente al cuadro del Tampico; y Patiño sigue sin aprender a manejar los partidos cuando tiene un hombre de más.Al final, los Pumas tomaron aire, le dieron oxígeno a su técnico, aunque siguen muchas dudas presentes, pues el rival no tuvo los argumentos para ponerlos contra la pared en la recta final.Matías Alustiza clavó dos, al minuto 4 abrió el marcador y al 33’ también se hizo presente.Pudo haber liquidado el encuentro en el primer tiempo, pero se dio el lujo de fallar un penal.Jesús Miranda del Tampico Madero hizo el empate momentáneo al 11’, y después no pudieron hacer más.Al 70’, Alan Mendoza marcó el 3-1, con el que terminó por darles la tranquilidad que les hizo falta en el complemento.Hasta el momento, Pumas enfrentaría al Necaxa en los octavos de final, un rival que le hizo ver su suerte en la Copa, aunque todavía pueden darse algunos movimientos.Sacan Camoteros boletoMérida, Yucatán.- La Franja sigue con vida en la Copa MX.El conjunto camotero logró anoche el resultado que necesitaba para asegurar su boleto a los octavos.Con el tanto de Cristian Martín Palacios al minuto 59’, el cuadro de Enrique Meza avanzó como uno de los mejores segundos lugares al vencer 1-0 a los Venados de Mérida.La jugada del gol llegó tras un error defensivo de los locales, que perdieron el balón en la salida. Francisco Acuña, que acababa de entrar, recuperó un balón y llegó a línea de fondo para mandar una diagonal retrasada a la llegada de Palacios, quien de primera venció al arquero Arozarena.

comentarios

