Guadalajara, Jalisco.- Las esferas en Zurich arrojaron al futuro campeón de Asia como el primer escollo del Guadalajara en el Mundial de Clubes de Emiratos Árabes Unidos.Por eso, el técnico José Saturnino Cardozo advirtió sobre ilusionarse con ver a las Chivas frente al Real Madrid, en semifinales.“Seguramente, si nosotros dejamos escapar el primer partido, el enfrentamiento contra el Real Madrid no lo vamos a lograr, entonces, siempre hay que ir paso a paso, saber que el primer duelo es fundamental y enfocarnos de lleno en eso”, dijo el paraguayo.“Muchas veces la gente se ilusiona con mirar un poco más allá, pero el futbol es el presente, el encuentro que te toque, jugarlo como una Final y por lo tanto enfocarnos muchísimo en ese aspecto”.El rival del Rebaño el 15 de diciembre surgirá entre equipos de Qatar, Irán, Corea del Sur, China y Japón, que en noviembre disputarán el título.“Debemos buscar tener conocimiento de cada uno de sus jugadores, cómo juega y qué debilidades tiene. Si tocara el Real Madrid, sería trascender muchísimo con el plantel que tenemos y la institución que es Chivas, que es de lo más grande del futbol mexicano. Sería fantástico dejar una buena imagen”, agregó.José Luis Higuera, director general y quien estuvo en el sorteo, pidió no distraerse.“Estamos contentos y emocionados con el sorteo, pero primero hay que llegar y ganarle al equipo asiático y después pensar en el Real Madrid. Creo que no debemos desenfocarnos ni pensar en el Madrid, porque así es cuando vienen las equivocaciones”, recomendó el directivo.En caso de avanzar ante el campeón de Asia, el Rebaño se encontrará con el Madrid el 19 de diciembre.Higuera descartó a Marco Fabián como refuerzo y las Chivas irán al Mundial con el plantel que tienen.Sueñan Chivas con enfrentar al MadridNo tiene idea aún del rival asiático que les tocará en primera ronda, pero el mediocampista del Guadalajara, Eduardo López, dijo soñar con enfrentar al Real Madrid desde que se coronaron en la Concachampions en junio.“Desde que supimos que íbamos a estar en el Mundial de Clubes, mi cabeza siempre pensó, o está pensando en que voy a jugar contra el Real Madrid”, confesó ayer el volante rojiblanco al salir de Verde Valle.“Para mí y para mis compañeros es un sueño jugar contra el Real Madrid”.Las Chivas jugarán la primera ronda previa a la semifinal el 15 de diciembre ante el campeón de la Confederación asiática de futbol, el cual se conocerá en noviembre.“Creo que la final va a ser el primer partido porque ganas y el otro más allá de enfrentar al Real, es como un sueño hecho realidad, enfrentarlos a ellos y bueno, pues esperemos que lo podamos lograr”, insistió.— ¿Te decepciona que no esté ya Cristiano Ronaldo o te da igual?“No, obviamente sí decepciona, pero hay otros jugadores que son muy buenos y es un sueño para mí y para mis compañeros el enfrentarlos”.Por su parte, el Real Madrid iniciará la defensa del título del Mundial de Clubes el 19 de diciembre en Emiratos Árabes Unidos contra el ganador del encuentro entre el Guadalajara mexicano y el vencedor de la Liga de Campeones de Asia, según el sorteo realizado ayer por la FIFA en su sede de Zúrich.El equipo que dirige Julen Lopetegui, clasificado directamente para semifinales, buscará su tercer título consecutivo en esta competencia.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.