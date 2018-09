Monterrey, en la mira de la NBA

Ciudad de México.- El encanto que la NBA ha provocado en el público mexicano podría expandirse a otras entidades de la República.“Monterrey está en la mira. Hoy más que nunca está latente la posibilidad. El objetivo es por lo menos al siguiente año llevar a un juego fuera de la Ciudad de México”, comentó Raúl Zárraga, director de la Liga en el país, durante la presentación de la venta de boletos de los partidos del 13 y 15 de diciembre entre Magic de Orlando, Toros de Chicago y Jazz de Utah.Aunque aún no es un hecho que la mejor Liga de baloncesto llegue al estado nuevoleonés, la arena cumple con ciertos requisitos que facilitan el convenio.“Monterrey es un mercado natural. Ahí está el recinto, tiene una capacidad relevante (18 mil), cumple con todas las características de la Liga y dentro de lo que tienes que hacer es de las palomitas que tienes que marcar. Afortunadamente está muy cerca de Estados Unidos y eso también facilita un poco las cosas, no significa que es un hecho, pero significa que hay que construir sobre cada uno de esos factores para que se pueda lograr.“Es un idea que hemos estado peloteando mucho con la Liga. No es un tema concreto ni concluido al día de hoy y se sigue en conversiones para poder llevarlo a cabo próximamente”, comentó Ignacio Sáenz, director de desarrollo de negocios de la Arena Ciudad de México.La experiencia que desde hace 26 años viven los aficionados con la NBA no es suficiente con un par de juegos, por lo que aumentar los encuentros no se descartaría en un futuro.“Ahorita tenemos dos partidos por año. Este es un proyecto a dos años, no estoy buscando más de ese número de juegos. Si es un hecho que existe la oportunidad de que el día de mañana quizá haya un partido adicional en alguna otra ciudad”, complementó Zárraga.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.